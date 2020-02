Seggiolini anti-abbandono, da domani il contributo di 30 euro: oggi sito in tilt

Seggiolini antiabbandono, domani il via al contributo e oggi sono state registrate difficoltà d'accesso sul sito. Sarà effettivamente attivo solo da domani per le famiglie il sito www.bonuseggiolino.it, attraverso il quale è possibile fare richiesta del bonus del valore di 30 euro per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono o per il rimborso per chi ha già sostenuto la spesa. Oggi, infatti, il sito funziona soltanto per i rivenditori che vogliano registrare sulla piattaforma il proprio punto vendita nei quali sarà poi possibile effettuare l'acquisto. Fin dalle prime ore del mattino il sito web del MIT, principale porta d'accesso al portale per il bonus, è stato preso d'assalto e più volte è risultato off line per i troppi contatti.

LEGGI ANCHE --> Seggiolini antiabbandono, bonus di 30 euro per acquisto. Rimborso anche per chi lo ha già acquistato

Quando finalmente www.bonuseggiolino.it è andato online, verso le 15.30, si è rivelato accessibile solamente ai rivenditori. Fonti del ministero assicurano che la scelta fosse già maturata in precedenza, ma nella guida del sito (che risulta aggiornata ieri l'ultima volta ed è attualmente ancora pubblicata) e anche nei più recenti comunicati è chiaramente riportato che anche i richiedenti avrebbero potuto registrarsi da oggi. Solo nell'ultimo comunicato, pubblicato poche ore fa, il chiarimento sulle date.