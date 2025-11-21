Sicurezza auto: EuroNcap testa 23 nuovi modelli, 18 ottengono le 5 stelle. Ecco quali sono

EuroNcap ha pubblicato i risultati del più ampio gruppo di prove del 2025: 23 nuovi modelli sono stati valutati dai tecnici dell'ente, in vista dell'introduzione di protocolli più severi previsti per il 2026. Dall'analisi emerge un quadro molto positivo, con ben 18 vetture che raggiungono le cinque stelle, confermando l'elevato livello di sicurezza raggiunto da molte auto di ultima generazione. La selezione dei modelli comprende un ventaglio molto ampio di categorie: suv elettrici, coupé di lusso, crossover compatti, monovolume e grandi vetture familiari. EuroNcap sottolinea che, pur essendo il punteggio in stelle un riferimento immediato per i consumatori, sono i valori percentuali nelle quattro categorie di valutazione - protezione degli adulti, dei bambini, degli utenti vulnerabili e sistemi di assistenza alla guida - a mostrare le differenze reali tra un modello e l'altro.

La nuova tornata conferma l'ottimo livello nella protezione degli occupanti adulti: nove modelli superano il 90%, con tre vetture in testa alla classifica - Leapmotor B10, Mercedes-Benz CLE Coupé e Hongqi EHS7 - tutte al 93% e con cinque stelle complessive. Oltre a questi, EuroNcap ha valutato altri suv di segmento medio, tra cui Kia EV5, Nissan Qashqai, Skoda Elroq, Skoda Enyaq, Subaru Solterra, Toyota bZ4X e la rinnovata Tesla Model Y. Quest'ultima si distingue in particolare con un punteggio del 91% nella protezione degli adulti, del 93% nei bambini e valori molto alti nei sistemi di assistenza. Ottime prestazioni anche per il Volvo EX90, suv elettrico a sette posti, che ottiene il 92% negli adulti, il 93% nei bambini e l'86% nei Safety Assist; EuroNcap precisa che l'eventuale assenza del LiDAR, ora opzionale, non influisce sui risultati, confermati dal confronto con il Polestar 3 testato senza questo sensore. Nella stessa categoria figurano la Lucid Gravity e l'MG MGS9 Phev: entrambe al 83% nella protezione adulti, con la Lucid che eccelle nella protezione dei bambini con un punteggio del 93%, e tutte promosse con cinque stelle.

Tra le berline e le compatte si distinguono la Byd Seal 6, che raggiunge il 92% nella protezione degli adulti e ottimi risultati nei sistemi di assistenza, e la Bmw Serie 2 Gran Coupé, che si ferma a quattro stelle a causa del punteggio del 78% negli adulti. Nel segmento hatchback e crossover vengono valutati modelli Cupra, Seat, Toyota e Volkswagen: la Cupra Formentor è la migliore per la protezione degli adulti, con il 91%, mentre la Volkswagen ID.3 si fa notare per l'87% nella protezione dei bambini. EuroNcap assegna quattro stelle a Toyota Yaris Cross, Bmw Serie 2 Gran Coupé, Nissan Qashqai, Volkswagen Multivan e Volkswagen Caddy, sottolineando che, pur essendo tutte vetture sicure, presentano margini di miglioramento soprattutto nella protezione di pedoni e ciclisti e nell'efficacia dei sistemi di assistenza.

Secondo EuroNcap, il numero crescente di vetture con cinque stelle dimostra il forte impegno dei costruttori verso la sicurezza, ma per valutare correttamente un'auto è fondamentale considerare anche i punteggi percentuali nelle singole aree, che offrono una visione più precisa delle effettive differenze tra i vari modelli. L'ente ricorda inoltre che nel 2026 entreranno in vigore nuovi protocolli di test più severi, che daranno un peso maggiore ai sistemi di assistenza alla guida, alla sicurezza post-incidente e al monitoraggio del conducente.