Sicurezza e guida migliorano quando dialogano gomme e cuore dell'auto. Sistema Bosch attorno al Cyber Tyre Pirelli

È una realtà l'innovativo sistema - il primo al mondo - basato su pneumatici con sensori integrati che raccolgono dati e li trasmettono al veicolo processandoli in tempo reale per incrementare sicurezza, dinamica di guida oltre che confort e sostenibilità. Partito nel 2024, il progetto che integra hardware di sistema, software e sensori Mems di Bosch alle tecnologie Cyber Tyre di Pirelli, è stato sviluppato attraverso un'applicazione Esp specificatamente adattata alle vetture ad alte prestazioni Pagani. Ed è ora pronto per poter essere trasferito anche ad altri modelli ed altri construttori che hanno inserito il Cyber Tyre nelle loro omologazioni.

Per i guidatori questo significa soprattutto una maggiore sicurezza, perché il funzionamento dei sistemi elettronici di gestione del comportamento e della dinamica - primo fra tutti l'Esp - risulta ancora più immediato grazie ai dati provenienti direttamente dalla gomma. Questi vengono elaborati in tempo reale nelle centraline Bosch e confrontati con gli altri dati sul funzionamento e il movimento dei veicolo aggiungendo informazioni ancora più complete agli algoritmi. Bosch - che ha sviluppato questa soluzione attraverso la divisione Engineering - ha utilizzato la grande competenza nei Micro-Electro-Mechanical Systems (Mess) e nei sensori per la pressione dei pneumatici che utilizzano per trasmettere le informazioni al veicolo lo standard Ble (Bluetooth Low Energy).

Unendo questa expertise alle tecnologie dei sistemi integrati di Pirelli - che vanno dall'hardware al software, agli algoritmi e alla modellazione - sono state raggiunti gli obiettivi di progetto, cioè rendere possibile la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione in tempo reale dei dati in arrivo dai pneumatici. Ciò allo scopo di fornire tutti i parametri necessari ai sistemi di controllo dell'elettronica del veicolo, trasmissione questa che avviene appunto tramite Ble, in modo da ridurre il consumo di energia.

«La collaborazione coniuga le competenze di Bosch Engineering in ambito hardware di sistema, software e sensori Mems alle tecnologie Cyber Tyre di Pirelli - ha commentato Andreas Domesle senior expert di Bosch Engineering - e il fatto di utilizzare Pirelli Cyber Tyre ci ha permesso di sviluppare un'applicazione Esp specificatamente adattata ai pneumatici Pirelli. «Questa collaborazione sprigiona tutto il potenziale dei pneumatici intelligenti ed il fatto di vederla prendere forma ci permette di per lavorare ulteriormente definire nuovi standard in termini di prestazioni, confort e sicurezza».