Sicurezza in prima fila, Mercedes Actros ottiene le 5 stelle Euro Ncap. Tecnologie di assistenza alla guida utili a prevenire collisioni

Una gara tra pesi massimi della strada. Ma non pericolosa basata sulla velocità, bensì sul piano della sicurezza. In questa particolare gara Mercedes ha raggiunto Volvo nell'ottenimento della valutazione Euro Ncap Safer Truck a cinque stelle. Nel suo secondo test in assoluto sui veicoli pesanti (HGV) - si legge in una nota - gli esperti Euro Ncap hanno riscontrato che i miglioramenti al design e alle dotazioni di sicurezza del Mercedes-Benz Actros dalla sua prima prova nel 2024 gli hanno permesso di ottenere il punteggio massimo di cinque stelle. Il modello Actros si aggiunge ai modelli Volvo FM e FH Aero nel detenere una valutazione a cinque stelle. Durante i test Euro Ncap sugli HGV, sono stati valutati 10 camion e di questi otto hanno ottenuto la valutazione CitySafe.

La designazione viene applicata agli autocarri pesanti che sono meglio attrezzati per affrontare le particolari sfide e i pericoli della guida in ambienti urbani trafficati. Le tecnologie di assistenza alla guida montate sull'Actros includono Active Assist, Active Brake Assist Plus, Active Sideguard Assist, Front Guard Assist e Attention Assist e consentono di migliorare la consapevolezza del conducente, favorire una guida sicura e aiutare a prevenire le collisioni. Le ultime valutazioni Euro Ncap per i veicoli commerciali hanno assegnato al Mercedes-Benz Actros (4x2) e all'Actros (6x2) il punteggio massimo di 5 stelle, a testimonianza dell'impegno di Mercedes-Benz Trucks per la sicurezza stradale e le tecnologie avanzate di assistenza alla guida. Inoltre, tutte le varianti dell'Actros, compreso l'Actros L ProCabin, hanno ricevuto la nuova certificazione Euro Ncap City Safe, che riconosce le caratteristiche tecnologiche e di design dei camion che aiutano a prevenire gli incidenti in ambiente urbano.