Sicurezza stradale, collaborazione tra ACI e Inail. Attività condivisa per prevenire incidenti e promuovere la mobilità responsabile

Accordo di collaborazione di durata triennale tra Inail e Aci per la promozione della sicurezza e dell'educazione stradale. L'intesa è stata sottoscritta dal presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo, e il commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia, Tullio Del Sette, alla presenza del direttore generale dell'Istituto, Marcello Fiori, e del segretario generale dell'Aci, Annibale Ferrari. L'intesa, sottolinea una nota congiunta, consolida un percorso istituzionale condiviso finalizzato alla diffusione di comportamenti responsabili e consapevoli alla guida. «Sensibilizzazione e prevenzione - sottolinea D'Ascenzo - sono strumenti chiave per ridurre gli incidenti stradali e gli infortuni in itinere. L'esperienza che abbiamo maturato in Lombardia con il progetto 'Scegli la strada della sicurezza', frutto della proficua sinergia con Aci e Regione, dimostra quanto sia fondamentale unire le forze per affrontare in modo efficace le sfide poste dalla mobilità moderna e tutelare la salute di chi studia e lavora.

Con l'accordo sottoscritto oggi estendiamo questo modello a livello nazionale, con l'obiettivo di diffondere in modo capillare una cultura della sicurezza stradale sempre più radicata e consapevole, soprattutto tra i giovani». La sicurezza, dichiara Del Sette, "è un valore fondamentale, perché riguarda la vita, l'incolumità e la libertà di tutti gli utenti della mobilità, in particolare dei più giovani - la categoria, statisticamente, più a rischio - e di chi si sposta, ogni giorno, per esigenze di lavoro. Non può esserci sicurezza senza una vera cultura della sicurezza, che sappia educare al senso di responsabilità, verso sé stessi e gli altri, al rispetto delle regole, e insegni a riconosce ed affrontare i rischi che si corrono sulla strada. Per questo, unire cultura, esperienza e know-how di chi - come Aci e Inail - si occupa, da tanto tempo, di sicurezza è un passo avanti importante verso una mobilità sempre più consapevole, responsabile e sicura». L'accordo prevede la realizzazione di attività congiunte su tutto il territorio nazionale per la prevenzione degli incidenti e la promozione della mobilità responsabile tra lavoratori e studenti.