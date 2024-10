Sicurezza stradale, il Gruppo Renault affianca l'inviato speciale dell'Onu Jean Todt

Il Gruppo Renault e il Segretariato dell'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale hanno annunciato, in data odierna, una partnership volta a sensibilizzare alla sicurezza stradale nel mondo, erogare formazione e sviluppare innovazioni tecnologiche per salvare vite umane sulle strade. Sostenendo la politica delle Nazioni Unite, il Gruppo Renault ribadisce la sua volontà di adoperarsi per una mobilità sempre più sicura ed accessibile, a vantaggio di tutti gli utenti della strada. Nei due anni della partnership, il Gruppo Renault contribuirà alle iniziative dell'Inviato Speciale, Jean Todt, con le sue competenze di costruttore automobilistico storicamente impegnato nella sicurezza stradale. L'impegno del Gruppo Renault sostiene l'obiettivo di sicurezza stradale delle Nazioni Unite che si prefigge lo scopo di dimezzare il numero di vittime e feriti provocati dagli incidenti stradali nel mondo.

«Per Renault, prendere sul serio la sicurezza non vuol dire limitarsi a spuntare una casella. Significa rispettare - ha affermato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault - gli obblighi di legge ma anche andar oltre, guidati dalla convinzione e dalla volontà di fare la differenza, offrendo soluzioni per rendere le nostre auto ancora più sicure e spingendo l'innovazione ovunque sia sensato. Facciamo quindi innovazione a livello tecnologico, ma anche con iniziative che hanno il potenziale di rendere la mobilità più sicura, mettendola sempre in cima all'agenda. È per questo che sono lieto di sostenere oggi l'impegno di Jean Todt e delle Nazioni Unite al servizio della sicurezza stradale».