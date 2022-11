Sicurezza stradale, il 54% dei conducenti non usa frecce per sorpasso. Automobilisti si autoassolvono: è sempre colpa degli altri

Il 54,1% degli automobilisti italiani non utilizza le frecce in fase di sorpasso (né in uscita, né in entrata), il 35,4% non segnala l’ingresso in strada da rampa di accesso e il 19,5% non indica l’uscita. Il 10,3% usa impropriamente il cellulare alla guida, l’11,4% non indossa la cintura di sicurezza, dato che aumenta vertiginosamente per i passeggeri sul sedile posteriore (75,7%). Emerge dalla seconda edizione della ricerca sugli stili di vita degli utenti commissionata da Anas - su un campione di 3.036 utenti e con osservazioni dirette dei comportamenti su sei differenti tipologie di strade e autostrade - presentata questa mattina nel corso del convegno «Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime», in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

L’analisi parte da un dato: il 93% degli incidenti deriva dal comportamento del guidatore. Su oltre 357mila veicoli monitorati, il 9,6% superava i limiti di velocità, il 77,7% non rispettava la distanza minima di sicurezza. Il mancato rispetto delle norme del codice della strada riguarda anche l’utilizzo dei dispositivi di ritenuta per bambini: il 41,7% non li utilizza sul lato anteriore dell’ auto (sale a 48,4% nel sedile posteriore). Gli automobilisti sono molto autoindulgenti: quando si verificano incidenti e situazioni di pericolo la responsabilità è tendenzialmente attribuita alle condotte degli altri. In una scala da 1 a 10, giudicano il loro rispetto del codice della strada tra 8 e 8,8; i numeri scendono a 5 e 5,9 sugli altri.