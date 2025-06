Sicurezza stradale, l’impegno della filiera promosso a Bologna da Siteb nel “Road Safety Day”

Qual è lo stato di salute della nostra rete stradale? Cosa occorre per rendere le nostre strade sempre più sicure e sostenibili? Quali sono le situazioni in cui l’aderenza delle pavimentazioni è maggiormente a rischio?

A queste e ad altre domande ha dato risposta il “Road Safety Day”, l’evento dal titolo “Sicurezza stradale, una responsabilità comune, un impegno di filiera”, promosso a Bologna dall’Associazione Strade Italiane e Bitumi – Siteb, che ha messo a confronto istituzioni, enti gestori, imprese, progettisti, tecnici e rappresentanti del mondo accademico in una giornata dedicata alla sicurezza delle infrastrutture stradali.

Nel corso dell’iniziativa l’Associazione ha evidenziato i risultati della sua analisi trimestrale sullo stato di salute delle strade italiane: dopo gli ultimi anni di costante crescita della produzione di asfalto (vedi tabella di seguito), nel 2024 la curva di crescita si è appiattita, mantenendo esattamente gli stessi valori dell’anno precedente. La produzione si è fermata a 34,3 milioni di tonnellate di conglomerato bituminoso, per un valore della produzione e posa in opera di 3.600 milioni di euro. Inalterato anche il numero di occupati (38.000) e di impianti attivi nel nostro Paese. Siteb ha poi illustrato i dati relativi alla rete italiana, oggi costituita da quasi 837.00 km di strade, di cui solo circa 7.000 fanno parte delle arterie autostradale, puntualmente manutenute e 32.000 della rete Anas. Il resto, oltre 700mila km (comprese le strade bianche, quelle, vicinali e interpoderali private), è gestito da province e comuni, il 70% dei quali con meno di 5.000 abitanti. Su questi insistono le maggiori criticità.

“I dati del 2024 e quelli del primo trimestre del 2025, in linea con lo scorso anno, profilano uno scenario piatto per lo stato di salute della nostra rete stradale che, ogni anno avrebbe bisogno di una produzione di asfalto superiore ai 40 mln di tonnellate annue e che invece quest’anno rischia di ritornare poco sopra quota 30 milioni. Serve oggi una pianificazione più puntuale e attenta dei lavori stradali per evitare di condannare le imprese del settore, già messe in difficoltà dalle recenti normative di difficile applicazione sull’end of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione e dai criteri ambientali minimi (CAM), a lavorare in costante emergenza”, ha sottolineato il Presidente Siteb – Alessandro Pesaresi.

L’evento ha visto alternarsi gli interventi di alcuni dei principali esperti sul tema, rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e di Anas, Piarc Anci, Polizia Stradale e Asnsfisa, Spera, Aspi e Abesca, su tematiche come “l’engineering della sicurezza stradale” e “i valori della sicurezza”.

Nel corso dell’iniziativa è stato, inoltre, presentato il manuale tecnico “Sicurezza stradale: l’aderenza delle pavimentazioni”, realizzato da una task force Siteb di esperti del settore; uno strumento pratico e aggiornato, pensato per chi opera quotidianamente sul campo. Tra i vari fattori che influenzano la sicurezza stradale, l’aderenza delle pavimentazioni rappresenta infatti uno degli elementi chiave, determinante per il comportamento dei veicoli, in particolare in condizioni atmosferiche avverse come pioggia, nebbia o neve.

Il manuale analizza i meccanismi che determinano l’aderenza su strada, le metodologie più avanzate per la sua misurazione e le migliori pratiche per la progettazione e la manutenzione delle pavimentazioni stradali.

“L'obiettivo del nostro manuale è duplice”, ha osservato Pesaresi, “da un lato, fornire agli operatori del settore uno strumento utile per migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza delle pavimentazioni stradali; dall'altro, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questo aspetto spesso trascurato, ma fondamentale, per la prevenzione di incidenti. Attraverso la diffusione di conoscenze tecniche approfondite e l'adozione di best practices, è possibile contribuire in modo significativo alla costruzione di infrastrutture stradali più sicure e affidabili”.

A margine dell’evento sono state, inoltre, rese note le date della prossima edizione di “Asphaltica World 2025”, mostra/convegno di riferimento per il settore stradale, che si terrà a Bari dal 29 al 31 ottobre 2025, promossa da Siteb in collaborazione con BolognaFiere.