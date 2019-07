Sicurezza stradale, in aumento del 7% i morti nel 2019. Gabrielli: «Sospensione patente per usa cellulare alla guida»

ROMA - Riguardo al numero di morti sulle strade, dopo un anno di calo dei numeri, il 2019 è «iniziato male». A riferirlo è Giovanni Busacca, direttore del servizio di Polizia Stradale e Presidente di Viabilità Italia, nel corso della presentazione del piano straordinario per l’esodo estivo. Busacca ha ricordato che se nel 2017 era stato registrato un +2,9% di morti sulle strade, con 3.378 decessi, nel 2018 il dato è stato in calo, con - 2%, ovvero 3.310 decessi. «Un dato che comunque non ci fa essere contenti perché vuole dire che ci sono nove morti al giorno sulle strade», ha spiegato Busacca. Per il 2019, visti i dati dei primi mesi, si rischia di segnare un +7% di morti sulle strade. «Auspichiamo sanzioni molto severe. Credo nell’efficacia delle sanzioni per l’uso degli apparecchi cellulari alla guida, ma anche che le sanzioni siano immediate. Magari prevedendo che per 6 o 7 giorni non si guidi la macchina. L’immediatezza della sanzione potrebbe aiutare un popolo che non sempre ha un rapporto ordinario con il rispetto delle regole». Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli. Dello stesso parere, il direttore della Polizia Stradale Giovanni Busacca, per il quale «la sospensione della patente in questi casi è da fare subito, direttamente sulla strada».«Auspichiamo sanzioni molto severe. Credo nell’efficacia delle sanzioni per l’uso degli apparecchi cellulari alla guida, ma anche che le sanzioni siano immediate. Magari prevedendo che per 6 o 7 giorni non si guidi la macchina. L’immediatezza della sanzione potrebbe aiutare un popolo che non sempre ha un rapporto ordinario con il rispetto delle regole». Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli. Dello stesso parere, il direttore della Polizia Stradale Giovanni Busacca, per il quale «la sospensione della patente in questi casi è da fare subito, direttamente sulla strada».