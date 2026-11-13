Sicurezza stradale, l'IA può anticipare gli incidenti. Al Parlamento europeo presentate due ricerche

Una strada larga e scorrevole non è necessariamente più sicura di una stretta e trafficata. Anzi, in determinate condizioni può essere vero il contrario. E per individuare i punti più pericolosi di una città non è più indispensabile attendere che si verifichino degli incidenti: oggi è possibile prevedere le situazioni di rischio analizzando milioni di informazioni raccolte dai veicoli in circolazione. È questo il cambiamento di prospettiva emerso a Bruxelles, dove The Urban Mobility Council, il think tank promosso da Unipol, ha presentato al Parlamento europeo due ricerche dedicate alla sicurezza stradale. L'incontro, intitolato Road Safety, a Global Commitment, è stato ospitato dalle vicepresidenti dell'Europarlamento Pina Picierno e Antonella Sberna, con l'obiettivo di portare le nuove conoscenze scientifiche all'attenzione di chi definisce le politiche europee della mobilità.

Una sfida che va ben oltre la tecnologia. Lo ha sottolineato Apostolos Tzitzikostas, commissario europeo per i Trasporti sostenibili e il Turismo, richiamando le responsabilità della politica: «La sicurezza stradale non è una semplice questione di norme, regolamenti o tecnologia. È una responsabilità politica e un obbligo morale per la salvaguardia delle vite umane». Secondo il commissario, i progressi compiuti dall'Europa non sono sufficienti e l'impegno deve estendersi anche oltre i confini comunitari, attraverso la cooperazione internazionale, la diffusione delle competenze e il miglioramento delle infrastrutture. L'obiettivo, nelle sue parole, è «rendere ogni viaggio più sicuro, ovunque nel mondo».

Dagli incidenti del passato ai rischi del futuro. L'urgenza del problema emerge dai numeri. Secondo il secondo Rapporto The Urban Mobility Council, realizzato con Isfort, nel 2024 in Italia sono stati registrati 173.364 incidenti con lesioni alle persone e 3.030 vittime. Il 73,2% dei sinistri si concentra nei centri urbani, mentre il costo sociale complessivo dell'incidentalità è stimato in circa 20 miliardi di euro all'anno. Proprio le città costituiscono il terreno sul quale possono trovare applicazione le due ricerche presentate a Bruxelles. Il Politecnico di Milano, attraverso il progetto RoadSafeAI 2.0, ha sviluppato un modello che utilizza intelligenza artificiale, dati telematici dei veicoli, informazioni sul traffico e caratteristiche della rete stradale per identificare le aree potenzialmente più pericolose. Il sistema, illustrato da Sergio Savaresi, direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico, non si limita a costruire mappe statiche: considera anche come il rischio cambi durante la giornata e al variare delle condizioni della circolazione.

Sperimentato a Milano e Genova, il modello è stato successivamente verificato a Napoli, dove è riuscito a individuare le zone caratterizzate da una maggiore o minore concentrazione di frenate brusche, anche senza disporre di dati telematici locali, con un margine di errore del 5-6%. Un risultato significativo per uno strumento che potrebbe aiutare le amministrazioni a stabilire dove intervenire prioritariamente.

Le strade più larghe non sono sempre le più sicure. Altrettanto interessante è la ricerca Safety by Design del MIT Senseable City Lab, diretto da Carlo Ratti, che ha esaminato milioni di eventi di guida anomali registrati a Milano attraverso la telematica UnipolTech. Non soltanto incidenti, quindi, ma frenate improvvise, accelerazioni e sterzate brusche, comprese quelle situazioni nelle quali un incidente è stato evitato per pochi istanti. L'analisi ha evidenziato come la pericolosità non dipenda esclusivamente dal traffico.

Le strade larghe e aperte tendono a favorire comportamenti di guida più aggressivi, mentre gli ambienti urbani più raccolti sono associati a livelli di rischio inferiori. Anche la progettazione delle infrastrutture ciclabili fa la differenza: le piste fisicamente separate risultano correlate a una maggiore sicurezza, mentre le semplici corsie delimitate dalla segnaletica orizzontale presentano livelli di rischio più elevati nelle aree circostanti. Indicazioni che suggeriscono di ripensare la progettazione urbana, utilizzando i dati non soltanto per regolare il traffico, ma soprattutto per prevenire le situazioni pericolose.

Genovese: «La mortalità non è un prezzo inevitabile della mobilità». È proprio il passaggio dalla conoscenza all'azione il punto centrale dell'intervento di Stefano Genovese, Head of Institutional & Public Affairs di Unipol e coordinatore di The Urban Mobility Council. «La mortalità sulle strade non può essere considerata un prezzo inevitabile della mobilità: è un'emergenza sociale ed economica che chiama in causa istituzioni, imprese, mondo della ricerca e forze dell'ordine». Genovese ha sottolineato il significato della presentazione delle due ricerche proprio a Bruxelles, dove si definiscono le politiche europee sulla sicurezza stradale.

La disponibilità di nuove tecnologie e di enormi quantità di dati consente infatti di superare il tradizionale approccio basato esclusivamente sull'analisi degli incidenti già avvenuti. «In questo contesto, il valore dei dati telematici permette di offrire a chi governa città e infrastrutture uno strumento solido per decidere, programmare e valutare l'efficacia delle politiche». Un'impostazione che trova riscontro anche nel protocollo d'intesa tra Unipol e Polizia di Stato, finalizzato alla condivisione di dati anonimi e aggregati per individuare le criticità della rete stradale, affiancando all'analisi iniziative di educazione e sensibilizzazione, rivolte soprattutto ai giovani.

Un impegno che supera i confini europei. L'incontro di Bruxelles ha segnato inoltre la formalizzazione della partnership tra Unipol e l'ufficio di Jean Todt, inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale. L'ex presidente della FIA ha richiamato l'attenzione sui nuovi rischi legati alla micromobilità, sollecitando un maggiore impegno europeo sulla sicurezza delle due ruote. Tra le sue proposte, l'obbligo del casco per chi utilizza biciclette e monopattini elettrici e l'introduzione della targa per i dispositivi elettrici di micromobilità capaci di superare i 25 km/h.

Anche Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, ha evidenziato il ruolo della progettazione urbana, delle nuove tecnologie e degli investimenti nel rendere la mobilità più sicura e sostenibile. Il messaggio che arriva da Bruxelles è chiaro: la sicurezza stradale non dipende soltanto dal comportamento di chi guida o dal rispetto delle regole. Dipende anche da come vengono progettate le città, dalle informazioni utilizzate per prendere decisioni e dalla capacità di intervenire prima che un rischio si trasformi in un incidente. La tecnologia mette a disposizione strumenti sempre più sofisticati. La sfida, adesso, è riuscire a utilizzarli.