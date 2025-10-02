Sicurezza stradale, oltre 8mila multe, ritirate 1.135 patenti. È il risultato in Italia della campagna europea Safety Days

Oltre 8mila multe, di cui 6mila per il superamento dei limiti di velocità e più mille patenti ritirate. E' il risultato in Italia della campagna di sicurezza stradale «Safety days» promossa da Roadpol , la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, alla quale aderiscono tutti i Paesi membri dell'Ue, tranne Grecia e Danimarca, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia, la Moldavia, la Macedonia del Nord, l'Ucraina e l'Albania ed in qualità di osservatore la Polizia dell'Emirato di Dubai. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della «Settimana Europea della Mobilità" che ha avuto luogo dal 16 al 22 settembre 2025 ed ha avuto lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata con zero vittime sulle strade. Per l'anno 2025 l'obiettivo della campagna è stata indirizzata anche motocicli, ciclomotori, biciclette e monopattini. Gli utenti delle due ruote sono infatti, tra i più vulnerabili.

L'attività ha avuto quali principali obbiettivi operativi il contrasto all'eccesso di velocità, al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, come anche del casco protettivo, e all'uso di telefoni cellulari alla guida. Numerose sono state le attività di informazione rivolte alla collettività che hanno visto la partecipazione di centinaia di cittadini, tra cui giovani e bambini sensibilizzati sui rischi delle condotte scorrette sulla strada. La campagna ha voluto sottolineare l'importanza di un comportamento responsabile sulla strada, non solo da parte dei conducenti dei veicoli a due ruote stessi ma anche degli altri utenti della strada con loro. In Italia sono state impegnate 5830 pattuglie, controllati 28.239 veicoli e contestate 6.103 sanzioni per eccesso di velocità, 1.460 per mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta, 636 per uso del cellulare durante la guida e 34 per mancato uso del casco. Sono state inoltre ritirate 1.135 patenti e decurtati 26.730 punti.