la nuova campagna di sicurezza stradale con Ambra Sabatini protagonista

Sicurezza stradale, parte la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Autostrade per l'Italia, Mit e Polizia di Stato

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Prende il via oggi la nuova campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale «La sicurezza ci rende tutti campioni», promossa da Autostrade per l'Italia in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato. L'iniziativa - spiega un comunicato - punta a diffondere una cultura della guida responsabile e della prevenzione, ricordando come ogni automobilista possa contribuire concretamente a rendere le strade più sicure attraverso comportamenti corretti e il rispetto delle regole. A dare volto alla campagna sono due testimonial: la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, e la campionessa olimpica e medaglia d'oro Francesca Lollobrigida.

Attraverso la loro esperienza sportiva, entrambe incarnano i valori della determinazione, dell'attenzione e della responsabilità, trasformandosi nel simbolo di una sfida che riguarda tutti: contribuire, con i propri comportamenti, a rendere ogni viaggio più sicuro. «La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta per la Polizia di Stato e un impegno che chiama in causa istituzioni e cittadini», ha evidenziato il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese.

«Promuovere una mobilità più sicura significa non solo rafforzare le attività di prevenzione e controllo, ma anche diffondere una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole, nella consapevolezza che ogni comportamento corretto può contribuire a prevenire gli incidenti e a tutelare la vita umana. È con questo obiettivo che prende avvio la campagna di sensibilizzazione e prevenzione» una iniziativa» che assume un significato ancora più rilevante nel periodo estivo, quando l'aumento degli spostamenti e dei flussi di traffico richiede a tutti gli utenti della strada un'attenzione ancora maggiore e comportamenti improntati alla massima prudenza».

«La sicurezza è il valore che guida le nostre scelte - dichiara l'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana - orienta il nostro operato e rappresenta il fondamento della missione di Autostrade per l'Italia. Investire nella sicurezza significa non solo realizzare e gestire infrastrutture sempre più moderne, resilienti e tecnologicamente avanzate, ma anche promuovere una cultura diffusa della responsabilità e della prevenzione.

Per questo riteniamo che l'educazione e la sensibilizzazione siano strumenti essenziali per accompagnare l'evoluzione della mobilità e contribuire concretamente alla tutela delle persone. Con questa iniziativa vogliamo ricordare che il rispetto delle regole, l'attenzione alla guida e la consapevolezza dei rischi sono elementi indispensabili per proteggere sé stessi e gli altri. Un impegno che richiede collaborazione, responsabilità e partecipazione da parte di tutti». 

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mercoledì 8 luglio 2026 - Ultimo aggiornamento: 18:50 | © RIPRODUZIONE RISERVATA