Sicurezza stradale, parte la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Autostrade per l'Italia, Mit e Polizia di Stato

Prende il via oggi la nuova campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale «La sicurezza ci rende tutti campioni», promossa da Autostrade per l'Italia in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato. L'iniziativa - spiega un comunicato - punta a diffondere una cultura della guida responsabile e della prevenzione, ricordando come ogni automobilista possa contribuire concretamente a rendere le strade più sicure attraverso comportamenti corretti e il rispetto delle regole. A dare volto alla campagna sono due testimonial: la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, e la campionessa olimpica e medaglia d'oro Francesca Lollobrigida.

Attraverso la loro esperienza sportiva, entrambe incarnano i valori della determinazione, dell'attenzione e della responsabilità, trasformandosi nel simbolo di una sfida che riguarda tutti: contribuire, con i propri comportamenti, a rendere ogni viaggio più sicuro. «La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta per la Polizia di Stato e un impegno che chiama in causa istituzioni e cittadini», ha evidenziato il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese.

«Promuovere una mobilità più sicura significa non solo rafforzare le attività di prevenzione e controllo, ma anche diffondere una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole, nella consapevolezza che ogni comportamento corretto può contribuire a prevenire gli incidenti e a tutelare la vita umana. È con questo obiettivo che prende avvio la campagna di sensibilizzazione e prevenzione» una iniziativa» che assume un significato ancora più rilevante nel periodo estivo, quando l'aumento degli spostamenti e dei flussi di traffico richiede a tutti gli utenti della strada un'attenzione ancora maggiore e comportamenti improntati alla massima prudenza».

«La sicurezza è il valore che guida le nostre scelte - dichiara l'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana - orienta il nostro operato e rappresenta il fondamento della missione di Autostrade per l'Italia. Investire nella sicurezza significa non solo realizzare e gestire infrastrutture sempre più moderne, resilienti e tecnologicamente avanzate, ma anche promuovere una cultura diffusa della responsabilità e della prevenzione.

Per questo riteniamo che l'educazione e la sensibilizzazione siano strumenti essenziali per accompagnare l'evoluzione della mobilità e contribuire concretamente alla tutela delle persone. Con questa iniziativa vogliamo ricordare che il rispetto delle regole, l'attenzione alla guida e la consapevolezza dei rischi sono elementi indispensabili per proteggere sé stessi e gli altri. Un impegno che richiede collaborazione, responsabilità e partecipazione da parte di tutti».