Sicurezza stradale: Škoda a fianco della Federazione Ciclistica Italiana con “Stessa Strada”

La strada deve essere un ambiente sicuro per tutti, ciclisti inclusi: questo l’obiettivo dell’incontro promosso da Škoda Italia e dalla Federazione Ciclistica Italiana, insieme a Quattroruote, denominato Stessa Strada. Una tavola rotonda che ha permesso di approfondire il tema della convivenza tra automobili e biciclette, alla presenza delle autorità di Polizia e dell’Aci. I dati Aci-Istat segnalano un numero di vittime in diminuzione sulle strade italiane, con un calo del 5,3% rispetto all’anno precedente, ma i morti tra i ciclisti tendono invece a salire: sono stati 228, ben il 23,2% in più del 2024, una controtendenza pericolosa che evidenzia la necessità di provvedimenti congiunti a livello nazionale.

All’incontro, che si è tenuto presso l’Automotive Safety Center di Vairano (PV), sono intervenuti Andrea Calcagni, direttore di Škoda Italia, Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Federica Deledda, primo dirigente della sezione di Milano della Polizia Stradale e Antida Aversa, funzionario referente per le attività di educazione stradale Aci, con la moderazione del direttore responsabile di Quattroruote Alessandro Lago. Il progetto Stessa Strada aprirà un tavolo tecnico che coinvolge tutti i protagonisti della mobilità, con l’obiettivo di creare un manifesto condiviso da presentare alle istituzioni nel 2027.

“Per Škoda la sicurezza è imprescindibile nella progettazione delle automobili. I sistemi di assistenza attiva alla guida, di serie su tutta la gamma, contribuiscono a proteggere gli utenti più vulnerabili, senza sostituire la responsabilità e l’educazione di chi si muove su due o quattro ruote. Favorire la diffusione di vetture dotate di questi sistemi può produrre ricadute immediate e positive sulla sicurezza di automobilisti, pedoni e ciclisti”, ha spiegato Andrea Calcagni, direttore della divisione italiana del brand ceco. Il progetto Stessa Strada è stato accolto come una importante iniziativa dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, che lo ha definito “un’opportunità concreta per superare le contrapposizioni, favorire il dialogo e individuare soluzioni condivise, con l’obiettivo di tutelare chi pedala e rendere le nostre strade più sicure per tutti”.

L’entusiasmo è stato replicato anche dal primo dirigente della Polizia Stradale di Milano Federica Deledda, che ha aggiunto: “Ciascuno deve inserirsi nel sistema della mobilità con rispetto e senso di responsabilità sforzandosi di ampliare il proprio punto di vista. Le tecnologie ci aiutano a prevenire ed arginare gli errori umani ma incidere sulle azioni e i comportamenti rimane cruciale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti”. Il presidente di Aci Geronimo La Russa ha invece sottolineato che “Automobilisti e ciclisti non sono antagonisti, ma co-utilizzatori dello stesso ambiente stradale, da condividere con rispetto ed armonia”, ricordando poi come la riduzione degli incidenti stradali sia un traguardo importante in vista del traguardo di mortalità zero.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare un sondaggio effettuato da Quattroruote e dalla Federazione Ciclistica Italiana su un gruppo di oltre 4.000 persone, tra automobilisti e ciclisti, che ha evidenziato la criticità della situazione di sicurezza delle strade italiane. Il giudizio infatti si è attestato su un punteggio di 3,5 su 10, ovvero una grave insufficienza, mentre il pericolo percepito è comprensibilmente maggiore da parte dei ciclisti. Chi si muove in bicicletta punta il dito sulle distrazioni degli automobilisti, soprattutto sull’uso dello smartphone alla guida e al mancato rispetto della precedenza.

Dall’altra parte invece si evidenziano i comportamenti pericolosi come la guida contromano, il passaggio con semaforo rosso e il procedere affiancati occupando la carreggiata. Quello su cui invece le parti concordano è la necessità di maggiore educazione stradale e rispetto, oltre che la necessità di infrastrutture dedicate come le piste ciclabili. La giornata si è conclusa con una gara di durata sul circuito di Vairano, dove 50 coppie di ciclisti si sono sfidate in due ore: hanno preso parte diversi atleti professionisti, tra cui il plurimedagliato olimpico e mondiale Filippo Ganna.