Unasca, alla Camera presentata Settimana sicurezza del bambino. Autoscuole per corretto utilizzo seggiolini e sistemi di ritenuta

Nel 2025, in Italia, 33 bambini tra 0 e 14 anni hanno perso la vita in incidenti stradali, quattro in più rispetto al 2024, secondo i dati Aci-Istat. Numeri che richiamano l’attenzione sulla necessità di rafforzare la prevenzione e promuovere comportamenti responsabili per proteggere i più piccoli. E' in questo contesto che si è svolta oggi, presso la Camera dei Deputati, nella Sala Matteotti di Palazzo Theodoli, la presentazione della terza edizione della Settimana della sicurezza del bambino in auto, promossa da Unasca-Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica, insieme al Centro Studi Cesare Ferrari, in programma dal 2 all’8 novembre 2026.

L’iniziativa, patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Anci, punta a coinvolgere genitori, nonni e famiglie in una campagna nazionale di sensibilizzazione sulla sicurezza dei bambini durante gli spostamenti in automobile, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei seggiolini e dei sistemi di ritenuta. «La sicurezza stradale - ha dichiarato Alfredo Boenzi, segretario nazionale autoscuole Unasca - non si costruisce soltanto attraverso le norme e le sanzioni, ma soprattutto attraverso la formazione e la consapevolezza dei rischi. Proteggere i bambini è una responsabilità collettiva che parte dai comportamenti quotidiani degli adulti. Le autoscuole, con la loro rete capillare di insegnanti e istruttori, svolgono un ruolo fondamentale nell’educare i conducenti alla responsabilità e alla prevenzione. Per questo è necessario investire in una formazione qualificata e nell’aggiornamento continuo di chi guida».

Dal 2 all’8 novembre, le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica aderenti saranno protagonisti, su tutto il territorio nazionale, di incontri informativi, dimostrazioni pratiche e attività di sensibilizzazione rivolte alle famiglie, anche attraverso iniziative nelle scuole e il coinvolgimento delle amministrazioni comunali. Particolare attenzione sarà dedicata all’utilizzo corretto dei seggiolini, alla scelta dei dispositivi adeguati all’età e alle caratteristiche dei bambini e ai comportamenti da adottare durante ogni spostamento, anche nei tragitti più brevi. L’obiettivo è valorizzare le autoscuole come punti di riferimento per le famiglie, capaci di offrire informazioni, indicazioni pratiche e strumenti di prevenzione.