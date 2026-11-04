Sicurezza stradale, uso smartphone tra i comportamenti più pericolosi alla guida. Purcaro (Dekra): «Serve svolta culturale»

Smartphone al volante pericolo costante. Per il 63% degli italiani l'utilizzo dello smartphone è tra i comportamenti più pericolosi adottati alla guida. E' questo uno dei dati più significativi che emerge dal Rapporto Dekra 2026 sulla sicurezza stradale: «La strada come luogo di lavoro», presentato alla Camera e realizzato in collaborazione con l'Istituto Piepoli e Ital Communications. Tra gli altri comportamenti più pericolosi alla guida gli italiani indicano anche l'assunzione di alcol o droghe (59%), il mancato rispetto di precedenze, semafori e segnali stradali (44%), le condizioni di stanchezza o sonnolenza (42%). Secondo la ricerca, il 59% degli italiani considera «molto o abbastanza sicure» le strade che percorre abitualmente, mentre le priorità che indicano per rendere la «mobilità più sicura» sono la manutenzione (57%), maggiori controlli (48%) e una migliore educazione stradale (46%).

Inoltre, il 67% degli intervistati esprime «molta o abbastanza fiducia» nella capacità delle tecnologie di contribuire alla prevenzione degli incidenti. Sicurezza stradale significa innanzitutto «prevenzione, qualità delle infrastrutture, rispetto delle regole e responsabilità condivisa», sottolinea il rapporto, in cui si ricordano i dati Aci-Istat: nel 2025, in Italia, ci sono stati 177.207 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno causato 2.868 decessi, con una riduzione di 162 decessi rispetto al 2024, pari al 5,3%.

«La strada come luogo di lavoro esige una svolta culturale, in cui innovazione tecnologica e responsabilità condivisa siano in stretta sinergia», afferma il presidente di Dekra Italia, Toni Purcaro. «Dal rapporto emerge una realtà complessa, dove la prevenzione assume un ruolo di primo piano per tutelare ogni utente, dai conducenti professionisti ai pedoni», sottolinea. «I sistemi di assistenza di nuova generazione e l'automazione offrono straordinarie opportunità per ridurre gli incidenti stradali. Tuttavia, l'efficacia di questi strumenti dipende interamente da una rinnovata consapevolezza umana», conclude Purcaro.