Jean Todt in visita alla Polstrada. All'inviato dell'Onu mostrate le attività di prevenzione, controllo e intervento

Jean Todt ha fatto visita alla Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, nella sua veste di Inviato Speciale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale, approfondendo da vicino le attività operative e le strategie messe in campo dalla Polizia Stradale, per la prevenzione e il contrasto dell'incidentalità. La visita, che ha riguardato in particolare il Centro Operativo della Polizia Stradale (COPS) di Fiano Romano e il Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l'Umbria, si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse a livello internazionale dalla Polizia di Stato per rafforzare l'impegno nella prevenzione degli incidenti stradali e nella promozione di una mobilità più sicura e sostenibile.

Accolto dal Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese, unitamente al Direttore del Servizio Polizia Stradale e al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale, Jean Todt ha avuto modo di osservare da vicino le modalità operative adottate dal personale della Polizia Stradale, con particolare attenzione alle attività di prevenzione, controllo e intervento, alle funzioni di coordinamento, monitoraggio e gestione della circolazione, alle tecnologie utilizzate per garantire la sicurezza stradale sulle arterie stradali e autostradali, alle attività del Laboratorio Automotive Analytics and Forensics della Polizia Stradale, nonché alle campagne di sensibilizzazione rivolte agli utenti della strada. Presso il C.O.P.S. di Fiano Romano, cuore pulsante del coordinamento dei servizi di vigilanza stradale, sono state illustrate le più avanzate soluzioni adottate dalla Polizia Stradale per il monitoraggio del traffico, la gestione in tempo reale delle criticità e il supporto alle pattuglie su strada.

Particolare attenzione è stata dedicata all'integrazione dei sistemi informatici e all'utilizzo di strumenti innovativi per l'analisi dei flussi di traffico e la prevenzione degli incidenti. La visita, proseguita presso il Compartimento di Polizia Stradale di Roma, è stata l'occasione per Jean Todt di incontrare oltre 200 studenti, impegnati in attività di educazione stradale per la prevenzione dei comportamenti a rischio.