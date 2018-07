Sicurezza al top per Ford Focus, Volvo XC40 e Bmw X4 con le cinque stelle EuroNCAP

ROMA - Al termine dell'ultima sessione di prove Euro NCAP 2018 la massima valutazione - le cinque stelle - sono state attribuite alla Ford Focus, alla Volvo XC 40 e alla Bmw X4. Questi test, organizzati nell'ambito del progetto internazionale di valutazione degli standard di sicurezza delle auto nuove, del quale è partner l'Automobile Club d'Italia, sono i primi dopo le importanti novità nei protocolli di valutazione introdotte quest'anno, con una specifica attenzione alla prova del freno automatico di emergenza (Autonomous Emergency Braking - AEB) nel caso di collisione tra autovettura e ciclista.

Per la Ford Focus di ultima generazione il responso è stato di una buona protezione degli adulti a bordo, con minime criticità al torace negli urti frontali. Come si può rilevare dalle schede - consultabili su su www.euroncap.com - non è andate bene, invece, la valutazione relativa al collo dei passeggeri dei sedili anteriori in caso di tamponamento. Massimo punteggio, sempre per Focus, nella protezione dei bambini a bordo (facile l'installazione di tutte le tipologie di sistemi di ritenuta).

Buona ed adeguata la protezione per i pedoni, anche grazie alle prestazioni del sistema AEB in ambito urbano, così come il livello di dotazione dei sistemi di assistenza alla guida, (Seat Bealt Reminder, Speed Assistance, Lane Support e Autonomous Emergency Braking).

Ottimi risultati anche per la Volvo XC40, che risulta tra le prime 5 auto degli ultimi 3 anni per quanto riguarda la protezione degli occupanti adulti; solo la protezione del torace è marginale in caso di scontro frontale.

XC40 ha ottenuto il massimo punteggio nello scontro laterale contro il palo, buona la protezione dei bambini a bordo (con predisposizione all'uso di tutte le tipologie di sistemi di ritenuta), adeguata la protezione del pedone, eccetto nel caso della testa (urto sui montanti del parabrezza) e del bacino (urto con alcune aree del cofano).

Nella Volvo è ottima la protezione delle gambe del pedone nell'urto con il paraurti, elevato sia il livello di equipaggiamento che le prestazioni degli ADAS disponibili, eccellenti punteggi dell'AEB in ambito autostradale, a parte qualche defaillance nel riconoscimento del pedone di notte e del ciclista.

Per la Bmw X4. che utilizza la stessa base meccanica e degli stessi allestimenti del suv X3, gli esperti di Euro NCAP hanno utilizzato come riferimento i risultati dei test con la X3 dei novembre scorso, la cui validità è stata verificata con prove aggiuntive. La Bmw X4 ha conquistato le 5 stelle, con eccellenze nella protezione al colpo della frusta e nello scontro contro barriera laterale, massimo punteggio del freno automatico di emergenza alle basse velocità.

Buona la protezione del pedone per la presenza del cofano attivo. Qualche criticità invece a livello di torace del passeggero posteriore nello scontro contro la barriera, per il conducente nel test del palo e per il collo dei bambini nel caso di impatto frontale. Completa, efficace ed efficiente la dotazione degli ADAS.

«In ottemperanza a quanto previsto nel terzo pacchetto mobilità della Comunità Europea, dello scorso maggio 2018 - afferma il presidente dell'ACI Angelo Sticchi Damiani - constatiamo con piacere la disponibilità dei principali sistemi di assistenza alla guida già nella configurazione standard di tutti e tre i modelli valutati in questa sessione di test Euro NCAP. Come Automobile Club, al fine di diminuire i sinistri sulle strade, auspichiamo da tempo l'obbligatorietà degli ADAS su tutti i nuovi modelli».