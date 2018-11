Sicurezza Toyota, la casa giapponese richiama 1,6 milioni di auto per risolvere problema agli airbag

TOKYO - Almeno un milione 600 mila vetture con il marchio Toyota verranno richiamate a causa di airbag difettosi. In Europa i veicoli interessati sono circa 946mila e riguardano in particolar modo i modelli Avensis e Corolla. In ottobre Toyota aveva comunicato di aver individuato problemi alla vetture con motore ibrido, ordinando il richiamo di 2.4 milioni di auto; il mese prima, invece, le anomalie avevano riguardato la possibilità di cortocircuiti sempre nei modelli con motori a basse emissioni, tra cui la Prius, e in quel caso era stata ordinata un’ispezione a scopo precauzionale ad un milione di autoveicoli.

Separatamente anche la casa auto Subaru ha annunciato il richiamo di 410mila vetture per difetti al motore che potrebbero causare uno stallo del veicolo. Interessate anche 410mila vetture Subaru per motore difettoso. La decisione è stata comunicata al ministero dei Trasporti giapponese e riguarda circa 101mila auto prodotte sul mercato domestico tra il gennaio 2012 e il settembre 2013, e 310mila unità che invece sono state assemblate all’estero, senza specificare le serie e provenienza.

Gli altri modelli costruiti in Giappone riguardano il prototipo sportivo Forrester, l’altra vettura sportiva Brz, e in ultimo la coupé 86 che Subaru produce per Toyota. Lo scorso 23 ottobre Subaru aveva ridotto le stime sugli utili netti del primo semestre fiscale a 49 miliardi di yen, l’equivalente di 380 milioni di euro, dai precedenti 79 miliardi, citando i costi relativi a ulteriori ‘controlli sulla qualità’. Quest’oggi il costruttore auto nipponico ha ammesso che il motivo della revisione era legato agli imminenti richiami.