​Smart #2, la nuova city car elettrica introduce un livello di sicurezza da segmento superiore

Meno di tre metri di lunghezza, due posti e una struttura progettata per portare nella categoria delle city car elettriche un nuovo livello di sicurezza. È la nuova Smart #2, evoluzione 100% elettrica dell'iconica due posti del marchio, che sarà equipaggiata con la nuova cellula di sicurezza Tridion Evo e farà il suo debutto mondiale al Salone dell'Auto di Parigi. La nuova struttura della carrozzeria è stata sviluppata per combinare dimensioni ultracompatte e resistenza. Oltre il 78% di essa è infatti realizzato in acciaio ad alta resistenza, con una configurazione in acciaio a tre strati e materiali capaci di raggiungere una resistenza alla trazione fino a 1.800 MPa.

La rigidità torsionale dichiarata è di 39.000 Nm/deg, mentre la struttura può sopportare un carico sul tetto superiore a quattro tonnellate. La protezione degli occupanti è affidata anche a sette airbag e a un sistema di cinture che combina le tecnologie Pyrotechnic Lap Pretension e Crash Locking Tongue, progettate per migliorare il contenimento del bacino e degli arti inferiori e limitare lo spostamento in avanti degli occupanti in caso di collisione. Il pacco batterie è protetto da una struttura a strati.

«Con la Smart #2, il nostro team di ricerca e sviluppo si è concentrato sulla validazione della cellula Tridion Evo e della piattaforma ECA in condizioni reali, dalla guida in città ai test approfonditi su strade e autostrade europee», ha spiegato Tilo Schweers, vicepresidente Ricerca e sviluppo di smart Europe. «L'obiettivo è ottimizzare struttura, sicurezza e agilità specificamente in base agli standard europei». Alla base della nuova due posti c'è la Electric Compact Architecture (ECA), piattaforma sviluppata per veicoli completamente elettrici e pensata per sfruttare al massimo gli spazi nonostante gli ingombri ridotti.

La Smart #2 sarà lunga meno di tre metri, ma disporrà di una batteria da 35,8 kWh con celle CATL, con un'autonomia dichiarata fino a 290 chilometri nel ciclo combinato WLTP. La ricarica rapida in corrente continua dal 10 all'80% è indicata in meno di 20 minuti, con una potenza fino a 65 kW. La piattaforma ECA integra inoltre un sistema di azionamento elettrico 11-in-1 che riunisce in un'unica soluzione diverse funzioni, tra cui propulsione elettrica, elettronica di potenza e sistemi di controllo.

Il raggio di sterzata è di 6,95 metri e la vettura adotta una sospensione posteriore indipendente a cinque bracci, soluzione indicata da smart come unica nel segmento. A completare la configurazione ci sono la trazione posteriore e una distribuzione dei pesi 50:50 tra avantreno e retrotreno. La scelta di pneumatici anteriori più stretti e posteriori più larghi è pensata per favorire precisione dello sterzo e manovrabilità all'anteriore, mantenendo maggiore aderenza e stabilità al posteriore. Il design è firmato dal Mercedes-Benz Global Design Team e riprende uno degli elementi distintivi della storia del modello: le ruote posizionate agli angoli della carrozzeria. Gli sbalzi ridotti e le dimensioni contenute puntano così a massimizzare lo spazio disponibile nell'abitacolo mantenendo le proporzioni caratteristiche della due posti Smart.