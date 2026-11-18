Battuta d’arresto significativa per la mobilità autonoma negli Stati Uniti. Waymo, la società controllata da Alphabet (la holding che fa capo a Google), ha annunciato la sospensione temporanea delle operazioni dei propri robotaxi sulle reti autostradali statunitensi. La decisione arriva all'indomani di una serie di episodi critici che hanno spinto le autorità della California a imporre un divieto immediato alla circolazione dei veicoli senza conducente sulle arterie a scorrimento veloce.

Secondo quanto comunicato ufficialmente da una portavoce dell'azienda, il provvedimento ha l'obiettivo di «valutare le proprie prestazioni» e analizzare i parametri di sicurezza dei sistemi di guida autonoma ad alte velocità. Lo stop non riguarda esclusivamente il territorio californiano, ma è stato esteso in via precauzionale anche alle altre grandi aree metropolitane dove Waymo operava con vetture autorizzate al transito in autostrada: Phoenix (Arizona), Miami (Florida) e Austin (Texas).

La stretta delle autorità californiane e il caso virale Alla base della scelta dell'azienda c'è il pugno duro del Department of Motor Vehicles (DMV) della California, che già dalla scorsa settimana aveva imposto un blocco operativo. Secondo un portavoce dell'agenzia statale responsabile della sicurezza stradale, «le operazioni di Waymo in autostrada senza conducente rappresentano un pericolo imminente per la sicurezza pubblica».

La scintilla che ha acceso i riflettori delle autorità e dell'opinione pubblica è stata un incidente avvenuto su un'autostrada di San Francisco, le cui immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social network. Nel video, diventato virale, si osserva un robotaxi Waymo sopraggiungere a velocità sostenuta e tentare una manovra di sorpasso azzardata ai danni di due pattuglie della polizia che, con i lampeggianti accesi, stavano effettuando una manovra di rallentamento controllato del traffico (traffic break).

Un settore sotto pressione: il contesto della guida autonoma La decisione di Waymo si inserisce in un momento particolarmente delicato per l'intero comparto dei veicoli a guida autonoma negli Stati Uniti, sottoposto a una crescente pressione normativa da parte degli enti federali e statali, come la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Negli ultimi mesi, l'industria dei robotaxi ha affrontato diverse battute d'arresto: Il precedente di Cruise: La concorrente diretta di Waymo, controllata da General Motors, aveva già subito un pesante ridimensionamento delle proprie attività dopo un grave incidente avvenuto a San Francisco, che aveva portato alla sospensione delle licenze e a una profonda ristrutturazione aziendale.

L'attenzione sulle manovre di emergenza: Uno dei nodi tecnologici più critici per gli algoritmi di guida autonoma riguarda proprio la corretta interpretazione dei segnali non convenzionali, come le indicazioni manuali degli agenti di polizia, i cantieri stradali improvvisati e le procedure di emergenza delle forze dell'ordine.

L'espansione internazionale: La vicenda assume un rilievo globale proprio mentre i principali operatori statunitensi e asiatici stanno avviando i primi test e le sperimentazioni commerciali per esportare i servizi di robotaxi anche nei mercati europei, dove le normative sulla sicurezza stradale e sull'omologazione dei veicoli senza conducente risultano ancora più stringenti.

Per Waymo, che finora aveva rivendicato un primato di affidabilità rispetto ai competitor, la sfida ora consiste nel dimostrare alle autorità regolatorie che i propri software sono in grado di gestire in totale sicurezza anche gli scenari imprevedibili tipici della circolazione autostradale.