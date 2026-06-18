Stellantis, al Centro sicurezza di Orbassano corsi di guida sicura per 300 poliziotti

Sono partiti al Centro Sicurezza Stellantis di Orbassano i corsi di guida sicura organizzati dalla Questura di Torino per circa 300 operatori della polizia impegnati nei servizi di controllo del territorio e di pronto intervento. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Autocentro della polizia di Stato e con il gruppo Stellantis, prevede circa dieci giornate di formazione presso la pista: ogni sessione è articolata in una prima parte teorica e in una successiva fase pratica in pista, dedicata alla sicurezza stradale e all'approfondimento delle tecniche di guida in emergenza.

Al termine del percorso saranno circa 300 gli operatori della polizia di Stato del territorio torinese che avranno preso parte all'aggiornamento professionale. «L'iniziativa rappresenta un investimento concreto nella tutela degli operatori, finalizzato a rafforzarne le competenze tecniche, la prontezza decisionale e la capacità di gestione delle situazioni critiche alla guida, a tutela sia dell'incolumità degli stessi operatori sia della cittadinanza», fanno sapere dalla Questura di Torino.