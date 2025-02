Telelaser in azione a Bra, in 9 casi su 10 sospesa la patente. Auto in tangenziale a 162 km/h quando il limite è 90

Su dieci contestazioni per il superamento del limite di velocità, in nove casi è scattata la sospensione della patente. È accaduto con i controlli con il telelaser della polizia di Cuneo lungo la tangenziale cittadina di Bra, domenica scorsa, dove il limite di velocità è di 90 chilometri orari. Nove dei dieci automobilisti sanzionati l'hanno superato di oltre 40 chilometri l'ora e per uno è stata rilevata la velocità di 162 chilometri all'ora.