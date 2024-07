Tesla avverte i propri clienti: “Non usare trucco asciugamano bagnato per accelerare ricarica”

Tesla ha messo in guardia da un trucco che consiste nel posizionare un asciugamano bagnato attorno al connettore del Supercharger per accelerare il processo di ricarica. «Posizionare un panno umido sulle maniglie dei cavi Supercharger non aumenta la velocita di ricarica e interferisce con i monitor della temperatura, creando rischi di surriscaldamento o danni», ha spiegato la societa in una nota. «Si prega di astenersi dal farlo in modo che i nostri sistemi possano funzionare correttamente e i veri problemi di ricarica possano essere rilevati dai nostri sistemi».