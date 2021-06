Tesla avvia richiamo di 6mila vetture in Usa per controllo pinze freni. Bulloni difettosi per Model 3 e Y, nessun incidente segnalato

MILANO - Tesla ha avviato il richiamo di circa 6mila auto negli stati uniti per ispezionare e serrare, o in caso sostituire, i bulloni delle pinze dei freni. Nel dettaglio, il richiamo riguarda 5.974 vetture, tra Model 3 prodotte tra il 2019 e il 2021 e Model Y del 2020 e 2021. “I bulloni che fissano le pinze dei freni potrebbero allentarsi, le pinze potrebbero staccarsi ed entrare in contatto con il cerchione della ruota”, spiega un documento trasmesso da Tesla all’American highway safety agency. Se questo si verificasse, prosegue la società nel documento datato 25 maggio, “si potrebbe verificare una perdita di pressione degli pneumatici, che aumenterebbe il rischio di incidente”. Tesla sottolinea comunque di non essere a conoscenza di incidenti dovuti a questo difetto potenziale.