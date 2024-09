Test Euro NCAP, 4 auto su 6 si aggiudicano le 5 stelle. Sono Audi Q6 e-tron, Ford Explorer, XPENG G6 e Subaru Crosstrek

Delle sei vetture testate da Euro NCAP nella terza prova del 2024, quattro si aggiudicano il punteggio massimo sulla sicurezza. Si tratta di Audi Q6 e-tron, Ford Explorer, XPENG G6, Subaru Crosstrek e il modello partner Impreza che si aggiudicano le cinque stelle Euro NCAP. Risultati positivi per la Q6 e-tron, in particolare, che ha dimostrato un'ottima prestazione nella protezione degli occupanti adulti e bambini. La nuova Renault Symbioz ha ottenuto, invece, quattro stelle, un risultato che condivide con il modello partner Captur.

A chiudere questa speciale classifica, la Jeep Avenger che ha raggiunto tre stelle per la non ottimale protezione del torace del bambino di 10 anni nel crash test di impatto laterale e per i risultati nei test di prevenzione degli incidenti con pedoni, motociclisti e ciclisti. Assegnate, infine, le cinque stelle anche per la variante Seal-U Phev di Byd del Seal-U 2023. 'Audi, Ford, Subaru e XPENG mantengono le loro elevate ambizioni di sicurezza - ha dichiarato Michiel van Ratingen, segretario generale Euro NCAP - ci congratuliamo con loro per le valutazioni a cinque stelle e per aver continuato a stabilire uno standard che gli altri devono seguire'.