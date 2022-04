Test Euro NCAP, i risultati premiano DS4 e Honda HRV. Sticchi Damiani: «Adas fondamentali per risultati di alto livello»

La DS4, nelle versioni con motori ibridi, benzina e diesel, è stata valutata sia nell’allestimento con equipaggiamento standard che in quello con «Safety Pack Plus». Il primo ha ottenuto 4 stelle, mentre la versione più accessoriata, (dotata di e-call avanzato e un sistema di frenatura automatica di emergenza, AEB, di ultima generazione con telecamera accoppiata ad un radar), ha conseguito il massimo punteggio, 5 stelle. Ottimi i risultati in tutte le prove con eccellenza in quella dell’urto laterale contro barriera, massimo punteggio nella protezione dei bambini a bordo. Qualche criticità per la protezione del torace del conducente risultata marginale nelle prove di urto frontale e contro il palo. La Honda HRV, con motorizzazione ibrida/benzina, ha ottenuto 4 stelle. Buone prestazioni in tutte le prove effettuate. Le criticità riscontrate, che non le hanno consentito di ottenere la massima valutazione, sono state: marginale protezione del torace del passeggero posteriore e quella, insufficiente, della testa del bambino in caso di urto laterale.

Ottime, invece, le prestazioni dei sistemi di assistenza alla guida capaci di evitare l’incidente o di limitarne le conseguenze. «Soltanto un completo e performante sistema di assistenza alla guida consente di ottenere le 5 stelle nelle prove Euro NCAP - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia.

La sicurezza delle nostre strade passa attraverso l’evoluzione di questi sistemi, sollecitiamo, pertanto, i costruttori ad investire in questa direzione». In questa sessione di test è stata valutata anche la Dacia Jogger, nell’allestimento Standard Safety Equipment, modello “gemello” della Dacia Sandero Stepway, già testata da Euro NCAP con i protocolli 2021. Effettuando opportuni test di verifica alla Dacia Jogger è stata assegnata la valutazione di 1 stella. Rispetto alla Sandero Stepway la valutazione scende di una stella per l’assenza del sistema di promemoria di cintura allacciata sulla terza fila di sedili posteriori.