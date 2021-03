Test EuroNcap, 5 stelle a Polestar e Cupra Formentor. Massimo riconoscimento anche per Renault Arkana e Lexus UX 300e

ROMA - Massimo punteggio in sicurezza per due nuovi marchi, il sino-svedese Polestar lo spagnolo e Cupra che rispettivamente con la Polestar 2 la Formentor raccolgono la valutazione massima di cinque stelle nei primi test del 2021 da Euro NCAP. Punteggio pieno, ma con il protocollo 2019, anche per la Renault Arkana e l’elettrica Lexus UX 300e, derivate da modelli già testati rispettivamente la Captur e la UX full-hybrid. La Polestar 2 nella protezione dei pedoni raggiunge un eccellente punteggio dell’80% grazie al cofano motore attivo in caso di investimento di un pedone o ciclista. Bene entrambe anche in tutte le prove riguardanti i sistemi di frenata di emergenza automatica, in particolare nell’evitare o mitigare gli impatti con gli utenti vulnerabili.

Il Consorzio Euro Ncap, di cui ACI è uno dei soci, organizza dal 1997 crash test su nuovi veicoli per fornire ai consumatori automobilistici una valutazione realistica e indipendente delle prestazioni di sicurezza di alcune delle auto più popolari vendute in Europa. «Dall’inizio dell’emergenza sanitaria globale è trascorso un anno, l’industria automobilistica ha dovuto affrontare momenti difficili, con vendite in calo e forte contenimento dei costi per evitare il tracollo» ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia aggiungendo che «fa molto piacere constatare che questi due nuovi marchi abbiano superato brillantemente i test».