Test EuroNCAP, ecco i modelli promossi a pieni voti. Tra queste Q7, Kuga, Captur, Octavia e 2008. Bene anche Model X e Taycan

ROMA - Sono stati dodici i modelli finiti sotto la lente nel corso dell’ottava tornata di test Euro NCAP,il progetto internazionale di valutazione degli standard di sicurezza delle auto nuove, del quale Aci è partner. In nove ottengono il punteggio massimo di 5 stelle: Audi Q7, Ford Kuga e Mondeo, Renault Captur, Peugeot 2008(nella versione accessoriata con il safety pack), Tesla Model X, Porsche Taycan, Subaru Forester e Skoda Octavia. Quattro stelle per VW Sharan e Seat Alhambra; 3 per Jeep Renegade. Il large Suv Audi Q7 si distingue per il massimo punteggio nelle prove di urto laterale e nella protezione dei bambini a bordo. Uniche criticità la salvaguardia del torace per conducente e passeggeri negli urti frontali. La Ford Kuga registra performance positive del sistema di frenata automatica di emergenza(AEB) che, nella protezione degli utenti vulnerabili (pedoni e ciclisti), ottiene il punteggio più alto. Lievi criticità nella protezione del torace e della tibia del conducente in caso di scontro frontale.

La Ford Mondeo, se nella protezione dei passeggeri a bordo è superiore al suv della casa americana, non riesce, però, a ripetere le stesse performance nella salvaguardia dei pedoni, per la scarsa protezione del bacino in caso di investimento. Positive anche le performance della Renault Captur, che ottiene il punteggio pieno nello scontro laterale contro barriera ed evidenzia criticità soltanto per l’insufficiente protezione del bacino del pedone. Quattro le stelle conquistate dalle gemelle VW Sharan e Seat Alhambra: buone le prestazioni in tutte le prove per entrambe, penalizzate, però, dal distacco della portiera posteriore nel severo urto contro il palo e dalla scarsa protezione del torace del passeggero posteriore, per l’eccessiva forza esercitata dalla cintura.

La Peugeot 2008 ottiene 5 stelle con il safety pack dotato di freno automatico di emergenza in grado di riconoscere anche i ciclisti(4 nella configurazione base). La Tesla Model X e la Subaru Forester sono state elette “regine” di questa serie di test Euro NCAP, con il massimo punteggio complessivo. L’elettrica americana spicca nelle prove di urto laterale e in quelle del ciclista. Criticità la marginale protezione del collo del bambino di 10 anni in caso di urto frontale e la scarsa protezione del bacino del pedone. Il suv giapponese si distingue nella protezione dei bambini a bordo e nelle prove di urto laterale. Anche la Taycan, l’elettrica Porsche, raggiunge il massimo della valutazione 5 stelle, con ottime performance nella prova del sistema AEB per il riconoscimento dei ciclisti.

La Jeep Renegade si ferma a 3 stelle perché nelle valutazioni non è stato considerato il freno automatico di emergenza(AEB) disponibile soltanto su alcune versioni. Cinque stelle anche per la Skoda Octavia, con massimo punteggio nello scontro contro barriera laterale e buona prestazione del sistema di frenata automatica di emergenza in quasi tutti gli scenari, anche quello del ciclista. Piccole criticità con protezione marginale del torace del passeggero posteriore, del collo bambino nell’urto frontale e del torace del conducente in quello contro il palo.