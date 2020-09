Toyota Yaris ottiene le 5 stelle nei nuovi test Euro NCAP 2020. Limiti più severi, rilevanza maggiore per gli Adas

ROMA - All'esordio del nuovo protocollo Euro NCAP 2020, il progetto internazionale di valutazione degli standard di sicurezza delle auto nuove, del quale è partner l'Automobile Club d'Italia, la Toyota Yaris supera i test rinnovati ottenendo il massimo punteggio (5 stelle). Alla base del nuovo protocollo Euro NCAP 2020 - che, da quest'anno, impone limiti più severi - un nuovo test di urto frontale contro barriera mobile, una differente ripartizione tra i 'pesi' delle diverse prove, con maggior rilevanza dei sistemi di sicurezza attiva e nuovi scenari di test per i sistemi Adas.

Buoni i punteggi in tutte le prove effettuate, pochissime le criticità: marginali la protezione del torace del conducente e dei femori di conducente e passeggero, penalizzati i punteggi a causa della struttura, potenzialmente dannosa, del cruscotto. In una prova relativa allo scontro laterale, valutata marginale l'escursione del manichino verso il lato opposto, anche se la Yaris è dotata di airbag centrali per la protezione dell'interazione dei passeggeri negli impatti laterali. Punteggio massimo per la protezione dei bambini a bordo nel caso di impatto laterale, qualche criticità solo nelle istruzioni di montaggio per alcuni loro sistemi di ritenuta.

Buona la protezione del pedone in caso di investimento, ad eccezione dell'impatto della testa con alcune aree in corrispondenza dei montanti del parabrezza. Il freno automatico di emergenza, Autonomous Emergency Braking - AEB, di serie sulla Yaris, ha mostrato un buon funzionamento, adeguata la protezione in tutte le prove effettuate con impatti evitati o mitigati. Buona, inoltre, nel complesso, sia la dotazione di Adas che il funzionamento, da evidenziare la presenza di una telecamera che monitora lo stato di attenzione del conducente.

Sempre in questa sessione di prove, con l'ausilio di due test aggiuntivi, la versione ibrida Renault Clio E-Tech, (valutazione 5 stelle), si aggiunge alla tabella delle varianti della Clio V testata lo scorso anno (protocollo Euro NCAP 2019). Analogamente per l'Audi e-tron Sportback, (5 stelle con il protocollo 2019), la versione Sportback verrà aggiunta alla tabella delle varianti dell'Audi e-tron.