Ue, scattano i nuovi requisiti di sicurezza per i veicoli. Obbligatoria anche la frenata di emergenza che rileva pedoni

L'Unione Europea rafforza i requisiti di sicurezza dei nuovi veicoli. Dai freni di emergenza in grado di rilevare pedoni e ciclisti al sistema avanzato di avviso di distrazione del conducente per mantenere alta la concentrazione: da questa settimana per auto e furgoni di nuova immatricolazione sono in vigore requisiti di sicurezza avanzati, previsti dal regolamento generale dell'Ue in materia di sicurezza.

Dal 7 luglio 2024 molti di questi requisiti erano già obbligatori per tutte le nuove omologazioni. Dal 7 luglio di quest'anno gli obblighi scattano a tutti i veicoli nuovi immatricolati, anche se il modello era stato omologato prima. Tra i sistemi «salvavita» obbligatori anche una migliore visibilità anteriore, nuovi test per i pneumatici usurati per garantire prestazioni più sicure e superficie dei vetri di sicurezza ampliata per proteggere i pedoni in caso di incidente.