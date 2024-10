Unasca promuove la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto: mobilitazione nazionale per proteggere i più piccoli

La sicurezza dei bambini in auto diventa priorità nazionale con l’iniziativa lanciata da UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), che ha annunciato ufficialmente la “Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto”. Dal 28 ottobre al 3 novembre 2024, l’iniziativa mira a sensibilizzare genitori, educatori e automobilisti su come garantire spostamenti sicuri per i più piccoli.

Durante la presentazione ufficiale, svoltasi alla Camera dei Deputati, sono intervenuti diversi rappresentanti delle istituzioni: tra questi, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, il Presidente della Commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda, e Gimmi Cangiano della Commissione Cultura. I vertici di UNASCA, tra cui Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole, e Andrea Onori, Responsabile Nazionale Sicurezza Stradale, hanno illustrato le attività previste, sottolineando l’importanza di una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza per i bambini.

Corsi Gratuiti e Formazione. Durante la Settimana della Sicurezza, le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica associati a UNASCA offriranno gratuitamente corsi e approfondimenti per insegnare l’uso corretto dei seggiolini auto omologati e dei dispositivi anti-abbandono, che sono diventati obbligatori dal 1° settembre 2024. I corsi, rivolti a genitori, nonni e chiunque trasporti bambini, mirano a creare una cultura della sicurezza stradale solida e diffusa. Questi incontri rappresentano un’opportunità fondamentale per apprendere come installare e usare i dispositivi di sicurezza, offrendo informazioni pratiche e aggiornate per prevenire incidenti gravi e fatali. L’obiettivo è rendere le autoscuole un punto di riferimento nella formazione alla sicurezza stradale, specialmente per chi trasporta bambini.

Numeri allarmanti. L’urgenza di questa mobilitazione è evidenziata dai dati allarmanti degli incidenti stradali che coinvolgono bambini. Nel 2023, sono stati registrati 26 decessi tra bambini di età compresa tra 0 e 9 anni, con un drammatico incremento del 225% nelle vittime tra 0 e 5 anni rispetto all’anno precedente. Inoltre, sono stati segnalati 5.764 feriti tra i minori. Questi dati, secondo UNASCA, impongono un intervento deciso per sensibilizzare la popolazione e ridurre drasticamente il rischio di incidenti.

Una Mobilitazione Nazionale. Con il supporto delle istituzioni e un’attiva campagna mediatica, la Settimana della Sicurezza punta a raggiungere un pubblico ampio e variegato, portando nelle case degli italiani un messaggio di importanza fondamentale: la sicurezza dei bambini in auto non può essere sottovalutata. Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole UNASCA, ha dichiarato: “Prevenire gli incidenti stradali e proteggere i bambini sulle nostre strade è una responsabilità di tutti. Con questa iniziativa speriamo di fare un passo concreto verso un futuro più sicuro per i nostri piccoli.”

L’appello: partecipare per un futuro più sicuro. Unasca invita tutta la popolazione a prendere parte alle attività previste durante la Settimana della Sicurezza, con la speranza che questa mobilitazione possa contribuire a una significativa riduzione degli incidenti.