Usa, Tesla sotto inchiesta dalla Nhtsa per incidenti con la funzione di recupero del parcheggio

La National Highway Traffic Safety Administration ha avviato un'indagine sugli incidenti che, a quanto si dice, si sono verificati mentre i veicoli Tesla utilizzavano una funzione di parcheggio che consente ai proprietari di richiamare un'auto da un parcheggio senza che nessuno ci sia a bordo. Lo scrive la Cnn. L'indagine preliminare, su circa 2,6 milioni di veicoli Tesla con la funzione «Actually Smart Summon», e stata divulgata lunedi. L'agenzia ha affermato di essere a conoscenza di «molteplici accuse di incidenti» in cui l'utente non e stato in grado di prevenire una collisione, a causa di problemi di linea di vista o di tempo di reazione.