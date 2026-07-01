Vacanze Sicure 2026, dopo i controlli della Polizia Stradale un'auto su 3 con irregolarità. L'11% dei veicoli con gomme lisce

In vista delle partenze per le vacanze che porteranno ad un incremento di veicoli su strade ed autostrade, Santo Puccia, Direttore del Servizio Polizia Stradale e Fabio Bertolotti, Assogomma, hanno illustrato i risultati dell'edizione 2026 di Vacanze Sicure, la campagna di controllo e sensibilizzazione dedicata allo stato degli pneumatici ed alla manutenzione dei veicoli nata dalla collaborazione tra Assogomma e Polizia di Stato e giunta alla 24esima edizione. Dagli oltre 10.000 controlli eseguiti sulle autovetture in Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Sicilia e Trentino-Alto Adige con Belluno, dalla Polizia Stradale, nel periodo compreso tra aprile e giugno 2026, è emerso che il campione di vetture controllato ha un'età media di 11 anni e 7 mesi, leggermente inferiore alla media nazionale che è di 13 anni.

Inoltre, il 24,3% delle auto controllate, quasi 1 auto su 4, ha quasi 20 anni di vita e delle non conformità relative agli pneumatici. Aggiungendo le irregolarità legate alla revisione del veicolo, la quota sale al 29,7%, il che vuol dire quasi 1 veicolo su 3 non in regola. Entrando nello specifico, tra le auto soggette ai controlli, il 10,63% delle vetture circolava con pneumatici con profondità residua inferiore al limite di legge di 1,6 mm; il 10,38% era equipaggiato con pneumatici non omogenei; il 5,61% presentava pneumatici danneggiati visibilmente; e l'1,94% risultava equipaggiato con pneumatici non omologati.

Per quanto riguarda gli pneumatici lisci, invece, è stato riscontrato un valore record medio di quasi l'11%, che è arrivato a sfiorare la percentuale del 20% in due regioni. Mentre sono raddoppiate, arrivando al 10%, le disomogeneità dovute all'impiego di pneumatici di marche diverse sullo stesso asse. Infine, il 42,73% delle vetture controllate montava ancora pneumatici di tipo invernale marcati m+s. In base a queste cifre, si riscontra un peggioramento del quadro emerso negli anni precedenti. «La sicurezza del veicolo dipende dagli pneumatici e dal loro stato di manutenzione - ha dichiarato Fabio Bertolotti, Assogomma - un controllo professionale prima delle partenze può aiutare a prevenire inconvenienti, fermate forzate e situazioni di pericolo».