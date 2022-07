Fanno video incidente mortale con smartphone in autostrada mentre guidano, 10 automobilisti multati. Polstrada: «Condotta scellerata»

BOLOGNA - Sono 10 gli automobilisti sorpresi dalla Polizia Stradale a filmare con lo smartphone un grave incidente avvenuto nella mattina di lunedì 18 luglio sulla carreggiata Nord della A1, nel Bolognese, e costato la vita a un uomo di 46 anni. Tutti sono stati identificati dagli agenti, che erano impegnati a prestare i soccorsi, e saranno multati con una contravvenzione da un minimo di 165 ad un massimo di 660 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente. Viaggiavano sulla carreggiata opposta e uno di loro - spiega la stessa Polstrada parlando di ‘condotta scelleratà- addirittura stava filmando tenendo con una mano un telefono, mentre con l’altra mano aveva un secondo telefono per chiamare, gestendo il volante solo con un braccio.

L’incidente aveva coinvolto due mezzi pesanti e sette automobili, su una delle quali viaggiava la vittima, Salvatore Alaimo, di origine palermitana e residente a Bologna. Secondo la Polizia, il comportamento di questi automobilisti ha causato un’ulteriore e pericolosa congestione del traffico, determinando rallentamenti e code. Quando ci si imbatte in un incidente stradale, viene invece sottolineato, bisogna prestare la massima attenzione e concentrarsi solo sulla guida, per non ostacolare le operazioni di soccorso.