Volvo, 5 stelle Euro Ncap ai truck della casa svedese. Sicurezza anche nei rapporti con gli utenti “deboli”

Una conferma dell'attenzione che Volvo Trucks riserva alla sicurezza stradale e, nello specifico, alla protezione non solo dei conducenti anche di tutti gli altri utenti della strada, arriva dall'attribuzione delle cinque stelle nel test di sicurezza Euro Ncap ai camion Volvo destinati alla distribuzione regionale. In particolare i camion Volvo valutati cinque stelle da Euro Ncap non solo hanno ottenuto il punteggio massimo in termini di sicurezza, ma soddisfano anche i cosiddetti criteri City Safe.

Questo grazie all'ottima visibilità ma anche alle elevate prestazioni dei sistemi di sicurezza attiva Volvo, progettati per proteggere pedoni e ciclisti nelle situazioni di traffico urbano. Sette modelli di camion Volvo - FM 4x2 trattore, FM 4x2 carro, FM 6x2 carro, FH 4x2 trattore, FH 6x2 carro, FH Aero 4x2 trattore e FH Aero 6x2 carro - hanno ricevuto la massima valutazione da Euro Ncap, sulla base dei testi svolti su un modello Volvo FM con configurazione carro 4x2.

«Ancora una volta, abbiamo visto una prova chiara che Volvo mantiene il suo impegno: la sicurezza resta al centro di tutto ciò che facciamo - ha commentato Roger Alm, presidente di Volvo Trucks - Continueremo a spingere l'innovazione per rimanere all'avanguardia nella sicurezza e per proteggere i conducenti, così come tutti gli altri utenti della strada». Volvo è stata la prima casa costruttrice di camion a ottenere il massimo di 5 stelle quando Euro Ncap lanciò la sua prima valutazione dedicata alla sicurezza dei veicoli pesanti nel 2024.

Una valutazione di 5 stelle da Euro Ncap significa che il camion soddisfa o supera criteri quali il supporto al conducente e l'evitamento delle collisioni, offrendo sicurezza stradale al conducente e agli utenti della strada circostanti. Il principio guida di Volvo Trucks, ricorda l'azienda, è una visione di un futuro a zero incidenti, Questo sostiene l'impegno a migliorare continuamente la sicurezza dei veicoli e del traffico. E sosterrà lo sviluppo di ulteriori sistemi di sicurezza che non solo offrano protezione, ma che siano anche in grado di prevedere i rischi e ridurre gli incidenti.

L'European New Car Assessment Program (Euro NCAP), con sede in Belgio, è stato istituito per la prima volta nel 1996 ed è rapidamente diventato lo standard di riferimento europeo del settore per la valutazione della sicurezza delle autovetture. È supportato da più governi europei, inclusa l'Unione Europea. Per quanto riguarda il test sui camion, a ciascun sistema di sicurezza viene assegnato un punteggio e questi vengono aggregati per ciascuna area. Questo viene poi utilizzato per calcolare una valutazione in stelle da una a cinque stelle per l'intero veicolo, dove cinque stelle rappresentano la migliore prestazione.

Nello specifico caso dei camion si valutano il monitoraggio degli occupanti, la visibilità (sia diretta sia indiretta) e i sistemi di assistenza alla guida (ad esempio gestione della velocità). Inoltre il punteggio deriva dalla prevenzione delle collisioni: frontali (auto, pedone e ciclista), delle collisioni in manovra a bassa velocità e delle collisioni da uscita di corsia. Euro Ncap tiene anche conto del monitoraggio post-incidente, cioè delle modalità e della rapidità delle informazioni fornite per il soccorso.