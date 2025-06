Volvo, in arrivo la cintura di sicurezza multi-adattiva. Il debutto sulla EX60 che sarà presentata nel 2026

Volvo aggiorna la cintura di sicurezza con la nuova tecnologia multi-adattiva che debutterà con la EX60 completamente elettrica che sarà presentata nel 2026. Un aggiornamento importante per la sicurezza degli automobilisti che riprende l'invenzione proprio del marchio svedese del 1959 che si stima abbia salvato oltre un milione di vite in tutto il mondo. La nuova cintura di sicurezza multi-adattiva è stata progettata per garantire ai passeggeri una protezione personalizzata, grazie alla sua capacità di adattarsi alle condizioni del traffico e a chi la utilizza, sfruttando i dati raccolti in tempo reale dai sensori avanzati interni ed esterni dell'automobile.

Ciò è possibile grazie a un aumento significativo del numero delle cosiddette variazioni del profilo di limitazione del carico, che gestiscono la forza esercitata sugli occupanti in caso di incidente, e grazie agli aggiornamenti software in modalità over-the-air, che garantiscono costanti miglioramenti delle funzioni a bordo dell'auto nel corso del tempo. Un risultato, quello della nuova cintura di sicurezza multi-adattiva, frutto di oltre cinquant'anni di ricerca sulla sicurezza e dei dati raccolti in database contenente oltre 80.000 occupanti coinvolti in incidenti reali.

La cintura multi-adattiva è stata collaudata e ulteriormente perfezionata presso il laboratorio anti-collisioni del Centro di Sicurezza di Volvo Cars, che quest'anno festeggia il suo 25° anniversario. In questo laboratorio, che è anche leader nel settore, gli specialisti in sicurezza sono in grado di ricreare quasi tutti gli incidenti stradali e di eseguire test che vanno al di là dei requisiti normativi per la sicurezza nel mondo reale.