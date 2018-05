VW Touareg, viaggiare di notte come se fosse giorno: la magia del nuovo sistema d’illuminazione

SALISBURGO - Un animale nascosto nel buio a bordo strada, o una persona che s’avventura ad attraversare senza rendersi conto dell’arrivo di un’auto: sono due delle situazioni di pericolo più comuni che possono proporsi di notte, lungo un percorso non adeguatamente illuminato, magari fuori da un centro abitato. Situazioni ad alto rischio, nelle quali la prontezza di riflessi e una buona frenata potrebbero non bastare. Perciò si profila particolarmente interessante la novità hi-tech presentata da Volkswagen a bordo del nuovo Suv Touareg.



E’ il Night Vision, un sistema d’illuminazione all’avanguardia, in grado di individuare al buio oggetti fino a 130 metri, avvisare il guidatore e attivare l’impianto frenante. Una telecamera termica a infrarossi integrata nel frontale dell’auto registra le radiazioni emesse da organismi viventi; se la telecamera rileva persone o animali, l’assistente avvisa il guidatore.

Più in dettaglio, la telecamera a infrarossi è in grado di individuare pedoni in posizione eretta, ciclisti e grandi animali selvatici, a una distanza di fronte all’auto compresa tra 10 e 130 metri. Quando questi entrano in una determinata area, il sistema allerta chi si trova al volante tramite un avviso sul digital cockpit, la strumentazione digitale della nuova Touareg. Quando si trovano al di fuori dell’area, i passanti e gli animali sono segnalati in giallo sull’immagine in bianco e nero creata dal sistema di visuale notturna; se superano determinati limiti sulla strada, le figure segnalate in giallo diventano rosse.

Qualora l’immagine del Night Vision non fosse visualizzata sul Digital Cockpit, lo schermo attiva immediatamente questa funzione non appena rileva un pericolo a velocità superiori ai 50 km/h. A velocità inferiori, invece, viene solo proiettato un avviso sulla strumentazione digitale, senza attivare l’immagine della telecamera. Inoltre viene emesso un segnale acustico e, se presente, viene proiettato un avviso sull’head-up display. Contemporaneamente, i freni sono predisposti per garantire la massima decelerazione possibile.

A velocità superiori ai 60 km/h, inoltre, grazie ai nuovi fari IQ.Light a LED Matrix le persone in aree di possibile pericolo vengono anche illuminate con un breve colpo di fari, sia per renderle più visibili al guidatore, sia per avvisarle (senza abbagliare). Questa funzione è disponibile solo in associazione al Night Vision. Grazie alla combinazione di queste due tecnologie, situazioni potenzialmente pericolose possono essere rilevate molto prima e quindi evitate.