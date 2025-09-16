XPeng, una campagna di richiamo per quasi 47.500 P7+. Problema al servosterzo per la berlina EV

É tempo di richiami per il brand XPeng, attraverso una campagna che interessa circa 47.500 veicoli elettrici, come ha rivelato l'agenzia Interfax. Nello specifico, il marchio cinese sta richiamando le berline P7+ per via di un possibile guasto al servosterzo, in base alle informazioni diffuse dall'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato. Iniziata ieri, 15 settembre 2025, la campagna riguarda 47.490 veicoli elettrici prodotti da agosto 2024 ad aprile 2025.

A livello numerico, XPeng ha consegnato 55.040 veicoli elettrici P7+ tra gennaio e agosto 2025, un quantitativo tale da rappresentare oltre il 20% delle vendite totali dell'azienda. Forte di nuovi livelli di guida automatizzata, la P7+ ha raccolto il testimone della precedente P7 ed è la berlina con cui il marchio intende espandersi nel Vecchio Continente. Sfrutta un powertrain elettrico con due livelli di potenza, rispettivamente di 245 e 320 CV e, con la batteria più grande, da 76,3 kWh, promette un'autonomia di 710 km.