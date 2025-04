Antonella Bruno (Stellantis): «Adattarsi in fretta per soddisfare i clienti. Il mercato B2B è strategico serve un’offerta completa»

Stellantis a fianco delle aziende e dei professionisti: non c’è solo il cliente privato nelle attenzioni del marchio multinazionale ma con l’Italia nel cuore. I risultati lo dimostrano: nel primo trimestre del 2025 la divisione B2B del Gruppo ha raggiunto una quota (considerando auto e veicoli commerciali leggeri) del 32,9%, in crescita del 3,6% rispetto a un anno prima e del 5,6% rispetto al trimestre precedente. Le ombre sulle consegne del 2024 e, più di recente, l’incerto panorama politico e economico globale non cambiano, dunque, la traiettoria segnata e il ruolo del nostro Paese: per il Gruppo Stellantis l’Italia è uno dei tre pilastri insieme alla Francia e agli Stati Uniti.

«Il cliente B2B è al centro della nostra strategia», afferma Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia. «Il peso delle immatricolazioni B2B sul totale immatricolato Stellantis nel primo trimestre è pari al 35% del totale, un incremento dell’8% anno su anno. Se consideriamo anche il noleggio, il peso sale al 44%, in aumento del 5%». L’obiettivo è soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente B2B in Italia, siano essi grandi Corporate che Sme o liberi professionisti. «Abbiamo una gamma completa con tre livelli di elettrificazione, che rispondono a tutte e tre le fasce di tassazione, così come le alimentazioni termiche per i grandi camminatori, vedi il diesel», evidenzia la Bruno.

Proprio la tassazione è diventata la spina nel fianco per i gestori delle flotte. Stellantis, come altri costruttori, pensa che la nuova legge italiana sul fringe benefit crei incertezza tra i fleet manager, con l’aliquota per le auto aziendali che varia notevolmente in base al tipo di alimentazione: i veicoli elettrici beneficiano di una tassazione al 10% del valore del benefit, per gli ibridi plug-in la quota sale al 20%, ma per tutti gli altri schizza al 50%. «Questo è il contesto in cui siamo ed è nostra attitudine adattarci rapidamente e dare risposte concrete ai clienti», commenta la Bruno. «Risulteranno vincenti i costruttori che hanno in portafoglio una gamma completa con più livelli di elettrificazione per accompagnare i cambiamenti all’interno delle car list. Il settore automobilistico - prosegue la Managing Director italiana - sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Ci troviamo in un momento di transizione, con una regolamentazione europea che spinge verso l’elettrico e un mercato che non è ancora completamente pronto. Noi in Stellantis continuiamo a sostenere che l'elettrificazione è lo strumento più efficace per raggiungere la decarbonizzazione. Allo stesso tempo, per centrare gli obiettivi climatici del 2035, è necessario utilizzare l'intera gamma di tecnologie a basse e zero emissioni». Nel suo portafoglio di elettrificate Stellantis sfodera 27 modelli di passenger car con la tecnologia cosiddetta “Ibrido leggero” o Mhev. Nel plug-in hybrid il Gruppo ha 19 modelli in gamma, mentre nel full electric conta 38 modelli di passenger car e 13 veicoli commerciali leggeri.

In questo contesto le versioni Business sono il punto di riferimento dell’offerta per le flotte, anche con contenuti dedicati in termini di tecnologia e comfort (che aiutano a preservare il valore residuo). Inoltre, per coniugare efficienza in termini di Total Cost of Ownership e fiscalità, Stellantis ha lanciato sul mercato la nuova C10 di Leapmotor con tecnologia Reev (Range Extender Electric Vehicle), che unisce i vantaggi dei veicoli elettrici con quelli delle tradizionali auto a benzina. L’organizzazione B2B di Stellantis gestisce tutte le tipologie della clientela business, sia per l’acquisto in proprietà che per il noleggio a lungo e a breve termine. L’offerta è supportata da una rete di concessionari che il Gruppo chiama “Champions”: professionisti dedicati al mondo delle flotte e delle aziende.