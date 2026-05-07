Aumentano gli operatori, i dealer entrano in scena. Il Gruppo Intergea punta su ItalRent: tanta flessibilità e tempi di attivazione contenuti

Nato a Torino nel 2003, il Gruppo Intergea è una holding leader nella distribuzione automobilistica e nei servizi collegati, uno dei principali player nel mercato automotive italiano. Adesso Intergea annuncia un altro traguardo raggiunto: il lancio operativo di Italrent, nuova società dedicata al noleggio a lungo termine. Anche Italrent ha sede a Torino e si propone come operatore generalista e indipendente, non captive. L’obiettivo è consolidarsi come inedito punto di riferimento per aziende, PMI e privati. Dunque scalare il settore, sempre più importante, del noleggio.

Non a caso la società si è affidata a un manager che vanta una lunga esperienza in ruoli apicali del settore. L’ad Lorenzo Sistino (che ha ideato e realizzato il progetto con Alberto Di Tanno, presidente di Intergea) è stato AD di Fiat Auto e presidente di Iveco. «Italrent – spiega il manager - porta sul mercato un modello di noleggio semplice, realmente flessibile e orientato alle esigenze del cliente. Le tecnologie progettate ci consentono di garantire visibilità e disponibilità immediata dei veicoli, tempi certi di consegna e una rete di assistenza capillare, mantenendo un posizionamento indipendente e aperto a tutti i marchi».



Nei mesi scorsi è stato affinato lo sviluppo tecnologico di Italrent, finalizzato a semplificare e velocizzare il processo di acquisto e consegna dei veicoli. E come supporto al vertice direzionale sono stati affiancati professionisti con consolidata esperienza nel settore. Il piano di crescita prevede totale sinergia con la rete capillare Intergea: migliaia di veicoli disponibili, anche in pronta consegna, e un’infrastruttura post-vendita con oltre 1.000 officine e 2.000 centri dedicati al servizio pneumatici. Previsti consegna a domicilio e soccorso stradale 24 ore su 24 in tutta Europa.

Per le esigenze di chi non può pianificare con grande anticipo, Italrent si impegna a consegnare il veicolo entro 20 giorni, prevedendo penali a proprio carico in caso di mancato rispetto dei tempi. Tra i servizi di punta, Flexy Rent, formula esclusiva e gratuita che consente di restituire il veicolo fino a 3 mesi prima della scadenza senza penali, oppure di estendere il noleggio per ulteriori 6 mesi a canone invariato. «Con Italrent – ha spiegato Di Tanno - compiamo un passo importante nel percorso di diversificazione del Gruppo Intergea verso i servizi di mobilità. Abbiamo creato un nuovo operatore indipendente capace di intercettare il mercato e di soddisfarne le esigenze grazie alle sinergie con la collaudata rete della nostra struttura».