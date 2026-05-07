Ayvens accordo con Renault: veicoli ricondizionati ad hoc. La società di NLT punta a rafforzare il “re-lease”

La mobilità cambia, spinta dai trend dell’elettrificazione, della digitalizzazione, del passaggio dalla proprietà al noleggio e dell’economia circolare, che invita al riuso dei veicoli e al riciclo dei componenti. Ed è proprio questa l’onda di innovazione che sta cavalcando Ayvens, società del noleggio a lungo e medio termine, tramite la collaborazione con la Refactory del Gruppo Renault, primo sito industriale europeo interamente dedicato all’economia circolare della mobilità. Grazie alla forza industriale della casa della Losanga, Ayvens potrà ricondizionare su larga scala le auto al termine del primo contratto di locazione e reimmetterle sul mercato per un nuovo leasing. Nata dalla fusione tra ALD Automotive e LeasePlan, Ayvens ha già un’offerta di noleggio a lungo termine con veicoli di seconda mano, chiamata Re-lease (in Italia Ayvens propone la formula Second Life). Renault permetterà di fare le cose più in grande.

Ayvens ha già fatto ricorso nel 2025 alla Refactory per il ricondizionamento di oltre 5.000 veicoli d’occasione multimarca a fine noleggio in Francia. Ma il rinnovo della partnership dovrà sostenere ambizioni più alte: siglare con Re-lease in Francia 3.500 contratti di locazione nel 2026 (quasi il doppio rispetto al 2025) e arrivare a 10.000 nel 2029, ovvero a numeri che competono con quanto Ayvens totalizza oggi per i leasing di auto nuove.

Il presidente di Ayvens France, Jérôme Conrad, ha sottolineato che questa offerta è «perfettamente in linea con le aspettative del mercato, sia in termini di costi che di motorizzazioni e di servizi associati».

La Refactory di Renault (a sua volta una riconversione di un impianto che esisteva dal 1952 e che ha prodotto auto come Dauphine, Renault 5 e Clio) è stata inaugurata nel 2021 a Flins-sur-Seine (Yvelines, circa 40 chilometri da Parigi) e si occupa di riparazione di veicoli e batterie, ricondizionamento di componenti riutilizzabili e riciclo delle materie prime nei veicoli a fine vita (comprese le batterie delle auto elettriche). L’accordo con Ayvens prevede che la Renew Factory, specifico ramo della Refactory dedicato al ricondizionamento dei veicoli, metta a disposizione della società del noleggio le sue competenze e strutture per garantire uno standard per il ricondizionamento dei veicoli usati multimarca disponibili per il leasing a lungo termine nelle offerte di Ayvens, per ora in Francia (ma non è esclusa un’ulteriore espansione). «Grazie alle competenze tecniche e alla capacità industriale della Refactory nel ricondizionamento dei nostri veicoli multimarca, possiamo ora valutare la commercializzazione su larga scala della nostra offerta Re-lease», ha detto Conrad.

«Con la Flins Refactory, il Gruppo Renault offre ad Ayvens una soluzione industriale chiavi in mano. Questo è il cuore della nostra strategia: rendere l’economia circolare un motore di performance che prolunghi la vita utile dei veicoli e riduca l’impronta di carbonio», ha indicato Guillaume Sicard, amministratore delegato di Renault France. Ayvens è specialista dei servizi di noleggio a lungo termine, flessibili a medio termine, fleet management e soluzioni di mobilità integrata. Il focus è da sempre sulla mobilità a zero emissioni e i servizi tecnologici.

Ora si aggiunge la spinta verso un’alternativa ai veicoli nuovi: auto in leasing ricondizionate, immediatamente disponibili e ancora più competitive sul prezzo. L’offerta è competitiva anche per Ayvens: poter firmare più contratti consente di sfruttare al massimo le auto ed evitare il problema maggiore legato al valore residuo: ritrovarsi, al termine del primo leasing, con veicoli fortemente svalutati – soprattutto nel caso delle auto elettriche - quando vengono reimmessi sul mercato. La soluzione è dunque, anziché un usato da vendere, un usato – ripristinato e assicurato - da ri-noleggiare.