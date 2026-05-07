I costruttori di veicoli scelgono un partner per offrire il noleggio proponendo formule di utilizzo flessibili

Il nuovo che avanza. Ma questa volta non si tratta di tecnologie inedite sviluppate e implementate sulle vetture, bensì di formule di acquisto. Nel panorama automobilistico, le partnership tra costruttori e operatori finanziari o del noleggio stanno assumendo un ruolo sempre più centrale. Il leasing e il noleggio a lungo termine hanno costantemente ampliato il bacino della clientela andando, così, a rafforzare la presenza dei brand sul mercato.

Tra le varie partnership figura l’accordo tra Hyundai Italia e Arval Italia che va a potenziare il programma Hyundai Renting. Questo servizio, già radicato nella proposta del marchio sudcoreano, viene ulteriormente sviluppato grazie al supporto di un operatore specializzato nel noleggio a lungo termine, con l’obiettivo di offrire una soluzione completa e facilmente accessibile sia ai privati che alle aziende.

La rete di oltre 130 concessionari sul territorio nazionale garantisce continuità e assistenza, mentre la formula del canone mensile fisso include una serie di servizi fondamentali come copertura assicurativa, manutenzione e assistenza stradale. Ad essere coinvolta è l’intera gamma Hyundai, dai Suv fino alle vetture elettriche, a sottolineare una strategia che punta a integrare prodotto e servizio in un’unica esperienza di mobilità. Approccio simile per la collaborazione tra MG Motor e Ayvens Italia, che segna un passaggio chiave nell’evoluzione del brand sul nostro mercato.

In questo caso, il noleggio a lungo termine diventa uno strumento per rafforzare ulteriormente una crescita già significativa. Ayvens si occupa dell’intero ciclo del contratto, dalla valutazione del credito fino ai servizi post-vendita, permettendo a MG di offrire pacchetti completi e personalizzabili. L’integrazione del servizio all’interno degli MG Store consente una relazione diretta con il cliente, che può accedere a soluzioni flessibili pensate sia per il mercato privato che per quello business, con un’offerta che abbraccia tutti i tipi di motorizzazione.

Nel caso di Honda, la partnership con Crédit Agricole Personal Finance & Mobility coinvolge ben otto Paesi europei e si articola attraverso una rete di realtà specializzate come CA Auto Bank, Drivalia, Agos ed EFL. L’obiettivo è supportare non solo la vendita di automobili, ma anche quella di motocicli, offrendo un ventaglio completo di soluzioni che comprende prestiti, leasing, noleggio a lungo termine e finanziamenti per le concessionarie. La creazione di un marchio dedicato, Honda Financial Services, rappresenta un passo ulteriore verso l’integrazione tra prodotto e servizi finanziari, con un’offerta modulata in base alle specificità dei singoli mercati nazionali.

Tali strategie evidenziano un cambiamento strutturale nel settore automotive, dove il valore non risiede più esclusivamente nel possesso del veicolo, ma nell’ecosistema dei servizi che lo accompagna. Le Case automobilistiche, attraverso partnership mirate, riescono a proporre formule di utilizzo flessibili riducendo, così, le barriere all’ingresso per i clienti oltre ad adattarsi a nuove abitudini di consumo. Il leasing e il noleggio diventano quindi strumenti fondamentali per rispondere a una domanda sempre più orientata verso la semplicità, la prevedibilità dei costi e la possibilità per i clienti di aggiornare frequentemente il proprio mezzo.