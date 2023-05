L’evoluzione del noleggio è già arrivata: ecco Sixt+ che funziona come Netflix

L’auto come oggetto di passione, conquista, autonomia, orgoglio personale? No, non è più così. Le nuove generazioni si ispirano a diversi stili di vita, si sono affrancate dall’amore viscerale per il possesso dell’automobile e la rinuncia alla proprietà consente loro di avvicinarsi a stili di vita diversi, più flessibili e sostenibili. Se proprio serve, l’auto, la si noleggia. È su queste basi che il “noleggio on demand” ha fatto la fortuna di SIXT, la prima compagnia al mondo in grado di offrire, sulla base di un’unica piattaforma, soluzioni di mobilità per ogni esigenza, dal noleggio di poche ore a quello per una vacanza di alcune settimane, all’impiego di diversi mesi.

Forte di una crescita record, il colosso tedesco ha appena lanciato SIXT+, servizio innovativo che funziona come le piattaforme streaming di film e serie tv. Ciò vuol dire che si può accedere al sistema di mobilità personalizzata premendo un tasto. Si può scegliere fra citycar e berline di lusso, coupé sportive o Suv. I costi partono da 499 euro al mese e includono vari servizi. Tutto ciò rientra nel piano di sostenibilità ambientale di SIXT, mirato ad accelerare la riduzione di CO2 e soddisfare la domanda di smart e-mobility, con l’obiettivo di elettrificare la flotta dal 70 al 90% entro il 2030 e di consentire l’accesso a oltre 300.000 punti di ricarica in Europa.