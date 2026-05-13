Ford Transit: da 60 anni al servizio dell’economia italiana, a raccontarlo uno studio della Bocconi

MILANO - Sessant’anni di Ford Transit raccontano molto più della storia di un veicolo commerciale. Narrano l’evoluzione dell’economia italiana, dei suoi artigiani, delle piccole imprese e di quel tessuto produttivo diffuso che ha trasformato il furgone in uno strumento essenziale per lavorare, produrre e crescere. È questa la chiave della ricerca realizzata da SDA Bocconi per Ford Italia, che descrive il Transit come una vera e propria “infrastruttura economica mobile”, capace di accompagnare le trasformazioni del Paese dal boom economico fino all’attuale transizione digitale ed elettrica.

Lo studio sottolinea come analizzare i 60 anni del Transit significhi osservare “le trasformazioni profonde del lavoro, dell’impresa e della logistica che hanno plasmato l’economia del nostro Paese dal boom economico a oggi”. Più che un semplice mezzo di trasporto, in tale contesto il Transit viene considerato come un elemento centrale del sistema produttivo italiano, soprattutto per il mondo delle piccole e medie imprese (PMI) e dei piccoli artigiani.

La ricerca evidenzia come il successo del Transit sia nato dalla sua capacità di adattarsi alle esigenze del lavoro reale. Negli anni Sessanta e Settanta il valore del veicolo era legato soprattutto alla robustezza meccanica, alla capacità di carico e all’affidabilità. Era il classico “mulo da lavoro” utilizzato da idraulici, elettricisti, commercianti e piccoli imprenditori in un’Italia che stava costruendo il proprio benessere economico. Con il passare del tempo, però, il Transit si è trasformato progressivamente in una piattaforma modulare capace di adattarsi ai bisogni di un’economia sempre più specializzata.

Negli anni Ottanta e Novanta il veicolo ha iniziato a evolversi verso configurazioni sempre più flessibili, con versioni a passo corto o lungo, tetti differenti e varianti telaio-cabina pensate per allestimenti speciali. È in questa fase che il Transit diventa una base per officine mobili, furgoni refrigerati, mezzi per il trasporto persone o piccoli autocarri da cantiere. La modularità diventa il vero punto di forza del progetto marchiato Ford, permettendo al Transit di integrarsi perfettamente nel modello produttivo italiano fatto di distretti industriali e imprese specializzate.

Con l’inizio degli anni Duemila cambia anche il concetto stesso di veicolo commerciale. L’attenzione si sposta sui costi operativi, sull’efficienza e sul comfort per chi trascorre molte ore al volante. Entrano in scena i motori diesel common rail TDCi, mentre la cabina si trasforma progressivamente in un vero e proprio ufficio mobile, con maggiore ergonomia, climatizzazione e sistemi di infotainment. Il Transit diventa così non solo uno strumento di trasporto, ma anche un ambiente di lavoro progettato per aumentare la produttività quotidiana.

Giungiamo quindi ai giorni nostri. La svolta più radicale arriva proprio negli ultimi anni con la connettività e l’elettrificazione. Secondo lo studio della Bocconi, il Transit è ormai diventato “un nodo intelligente e connesso all’interno di un ecosistema digitale di servizi”. Con l’introduzione dell’E-Transit e della piattaforma Ford Pro, il veicolo non trasporta più soltanto merci, ma genera dati utili per ottimizzare i percorsi, prevedere la manutenzione e ridurre i fermi macchina.

La ricerca SDA Bocconi descrive questa evoluzione attraverso tre layer distinti ma interconnessi: quello meccanico, quello logico e quello organizzativo. Il primo riguarda la struttura fisica del veicolo, dalle motorizzazioni alle configurazioni di carico. Il secondo comprende software, sensori, elettronica e sistemi ADAS. Il terzo, invece, analizza il modo in cui il Transit entra nei processi aziendali, nella gestione delle flotte e nell’organizzazione del lavoro quotidiano.

I numeri dell’indagine mostrano l’enorme peso economico dell’universo dei veicoli commerciali leggeri in Italia. Secondo lo studio, nel 2024 l’ecosistema “van-intensive” ha generato 107,9 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 4,9% del PIL nazionale, sostenendo circa 1,53 milioni di posti di lavoro. Ford Italia sottolinea inoltre come, se le imprese europee alimentate dai furgoni formassero uno Stato autonomo, rappresenterebbero la sesta economia dell’Unione Europea con circa 860 miliardi di euro di valore aggiunto lordo.

Marco Buraglio, Amministratore Delegato di Ford Italia, ha dichiarato: «Questi dati confermano la centralità di un settore che è la vera spina dorsale dell'economia, un mondo che conosciamo da sempre. Celebrare i 60 anni del Transit per noi significa celebrare questo mondo. E la prova più concreta della fiducia che i professionisti italiani ci accordano arriva proprio dal cuore produttivo del Paese, la Lombardia, dove un veicolo commerciale su tre è Ford».

Anche Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di Strategia alla SDA Bocconi e curatore della ricerca, ha evidenziato il valore strategico del fenomeno: «Non si tratta di un comparto di nicchia, ma di una delle colonne portanti del nostro sistema produttivo. L'evoluzione di questi veicoli è un sismografo preciso dei cambiamenti economici e sociali in atto».

Uno dei temi centrali dello studio riguarda la transizione elettrica. Secondo l’analisi, l’elettrificazione non rappresenta più soltanto una scelta ambientale, ma una leva concreta di competitività economica. La ricerca stima infatti un abbattimento dei costi energetici fino al 70% e una riduzione dei costi di manutenzione fino al 40% per chi adotta un E-Transit, con un risparmio complessivo sul costo totale di possesso che può arrivare a 12.000 euro in tre anni per una PMI italiana.

Accanto alla transizione green emerge poi quella digitale. Grazie alla connettività integrata e ai sistemi FORDLiive, i veicoli sono oggi in grado di dialogare con la rete di assistenza e anticipare eventuali guasti attraverso la manutenzione predittiva. Secondo Ford Pro, questa tecnologia può ridurre i fermi macchina fino al 60%, aumentando sensibilmente il tempo di operatività delle flotte aziendali.

Lo studio dedica spazio anche alle storie concrete di imprese e professionisti che utilizzano il Transit ogni giorno. Dall’artigianato urbano alla logistica, dall’edilizia fino ai servizi aeroportuali, emerge un filo comune: il Transit viene percepito come un vero abilitatore di produttività. Sergio Caglioni, titolare di S.I.E. Impianti Elettrici, ha infatti affermato: «Il Ford Transit non è soltanto un veicolo funzionale: rappresenta anche un efficace biglietto da visita, capace di comunicare professionalità e affidabilità».