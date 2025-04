Lungo termine sicuro: consegna in 90 giorni e cura delle ricaricabili

Digitalizzazione, elettrificazione e sostenibilità sono, al giorno d’oggi, sempre più sinonimo di mobilità. Questo vale per l’uso personale e, soprattutto, per chi adopera l’auto per lavoro. In quest’ottica Leasys, azienda leader del noleggio a lungo termine del Gruppo Stellantis, ha recentemente allargato il suo e-Store anche al mondo delle partite IVA, dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese. La nuova piattaforma online consente, infatti, di semplificare l’acceso al noleggio a lungo termine oltre ad avere la garanzia della consegna entro 90 giorni. Il tutto avviene in pochi passaggi. Tramite l’e-Store il cliente può spaziare dalle citycar ai veicoli commerciali, con un’offerta che permette di scegliere tra numerose motorizzazioni e marchi, oltre alla sicurezza di ricevere il mezzo richiesto entro tre mesi.

Il tutto con offerte competitive e canoni mensili accessibili, che comprendono già i principali servizi assicurativi, di assistenza, manutenzione e infomobilità. Per il cliente business, inoltre, è possibile personalizzare durata del contratto, chilometraggio e anticipo, così da modellare l’offerta sulle reali necessità operative. Un altro fronte su cui Leasys sta puntando è rendere il passaggio alla mobilità elettrica semplice, conveniente e accessibile a tutti. Nasce il servizio e-MOVE: una formula di noleggio a lungo termine interamente dedicata ai veicoli elettrici e plug-in hybrid che si rivolge a tutte le categorie di clientela, dai privati alle flotte aziendali, integrando in modo coerente l’iniziativa “Elettrico Facile” di Stellantis.

Con e-MOVE, Leasys propone un’offerta modulare, pensata per accompagnare l’utente in ogni fase della transizione. Infatti, oltre a servizi come RCA, manutenzione e assistenza stradale, il pacchetto include anche benefit specifici per la mobilità elettrica. Tra questi la fornitura di una easyWallbox per la ricarica domestica, un voucher da 50 Euro per le prime ricariche sulla rete pubblica e l’accesso a un’app per localizzare le colonnine disponibili. Inoltre il cliente può conoscere in anticipo il prezzo di acquisto del veicolo al termine del contratto. Le aziende con flotte più ampie trovano in e-MOVE una soluzione avanzata per la gestione integrata della mobilità elettrica. Attraverso una piattaforma digitale, i fleet manager possono monitorare i consumi, distinguere le ricariche effettuate a casa, in azienda o presso colonnine pubbliche, e gestire con precisione i rimborsi. Inoltre Leasys offre un supporto completo per l’implementazione di infrastrutture di ricarica aziendali inclusa l’installazione di wallbox connesse. Con tali servizi Leasys punta, sempre più, a una mobilità connessa, flessibile e sostenibile, in grado di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. La tecnologia diventa, quindi, un valido alleato per offrire servizi sempre più efficaci e aderenti alle esigenze sia dei privati che delle aziende.