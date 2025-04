Mercato usato in forte crescita con acquisto digitale e consegna a domicilio

Il mercato dell’auto usata sta crescendo continuamente in Italia, nel 2024 ha fatto registrare 3,15 milioni di passaggi (+8,3%) e lo scorso gennaio ha fatto segnare il quinto mese di crescita di fila con un aumento ulteriore del 2,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per questo i grandi produttori di usato, ovvero le società di noleggio, si stanno attrezzando in modo crescente per controllare in modo sempre più forte e diretto questo business che in Italia è ancora sottodimensionato rispetto agli altri paesi in rapporto alle dimensioni del mercato del nuovo.

Per questo Drivalia ha presentato nei mesi scorsi Future, una piattaforma di e-commerce che permette da parte di clienti privati, in modo rapido, l’acquisto di auto usate garantite che provengono dalla flotta di un protagonista emergente nel mondo della mobilità.

Il processo è assai semplice. Basta entrare sul portale, registrarsi, trovare l’auto che fa al caso proprio e bloccarla con un versamento di 200 euro effettuato attraverso una qualsiasi carta di pagamento (credito, debito o prepagata). Da qual momento in poi, ci sono 5 giorni per completare l’acquisto fornendo i propri dati e pagando con bonifico online oppure finanziare l’importo con la funzione instant credit, messa a disposizione da CA Auto Pay, il servizio di pagamento di CA Auto Bank, partner industriale e finanziario di Drivalia visto che la controlla ed è a sua volta controllata da Crédit Agricole, istituto di credito francese che lo scorso anno ha fatturato 38 miliardi di euro. L’integrazione con CA Auto Pay è uno dei punti di forza di Drivalia Future e ne rende il processo di acquisto particolarmente intuitivo e fluido. A questo punto non rimane che pagare le spese di trasferimento di proprietà, inoltrare tutti i documenti necessari e scegliere come entrare in possesso della vettura scelta. I modi sono due: ritirarla in uno dei circa 20 Future Store presenti sul territorio oppure optare per la consegna diretta a domicilio indicando il dove e il quando.

Ogni vettura in vetrina è corredata da una serie di informazioni (alimentazione e potenza del motore, tipo di trasmissione, chilometraggio, data di prima immatricolazione e luogo in cui si trova) insieme al prezzo e ad immagini che permettono di valutare le condizioni del veicolo. Le offerte sono suddivise per categoria (Premium, Mensile e Last Minute). Ci sono anche l’assistenza diretta per avere suggerimenti sul processo d’acquisto o richiedere ulteriori delucidazioni sulle vetture che sono messe in vendita con una garanzia di 12 mesi dopo essere state ispezionate seguendo rigorosi controlli di qualità e certificando la storia manutentiva di ogni veicolo. I vantaggi fondamentali offerti da Drivalia Future sono un’esperienza d’acquisto senza intermediari e completamente digitale, accompagnata da un livello elevato di servizio, e la possibilità di accedere ad una vetrina di usato fresco e semifresco dunque caratterizzato da equipaggiamento completo, dotazione di sicurezza al passo con i tempi e sostenibilità ambientale. E proprio quest’ultimo punto si ricollega alla necessità di rimettere in circolazione mezzi altamente efficienti che permettono, in ogni caso, di svecchiare il parco circolante in Italia la cui anzianità si sta alzando pericolosamente di fronte a prezzi d’acquisto sempre più impegnativi e a fattori che rendono sempre più difficile operare una scelta che, accanto alla libertà di muoversi, tuteli anche il valore del bene acquistato.