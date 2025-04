Telepass “Per Sempre”, tutto il fascino della tradizione: l’originale continua ad evolversi

Dal 2008, Telepass consente il pagamento dei pedaggi autostradali tramite un dispositivo che consente di sfruttare corsie preferenziali senza doversi fermare al casello. Questo servizio ha acquisito una popolarità significativa in Italia, soprattutto tra i professionisti che devono viaggiare molto tutti i giorni. Successivamente, l’offerta si è ampliata includendo anche il pagamento di parcheggi, Ztl, traghetti e altri servizi, sempre con la comodità di una fatturazione regolare sul proprio conto corrente ogni tre mesi. Con la nuova offerta “Sempre”, la società del gruppo Mundys ha espanso ulteriormente i servizi offerti, che spaziano dalla mobilità urbana ed extraurbana fino al tempo libero.

Accessibile allo stesso prezzo di quella base, Telepass Sempre consente di gestire attraverso l’applicazione e il dispositivo il pagamento dei servizi essenziali già noti, come i pedaggi autostradali, i parcheggi convenzionati, le strisce blu, le zone a traffico limitato come l’Area C di Milano e i traghetti per l’attraversamento dello Stretto di Messina. Tuttavia, a questi si aggiungono ulteriori vantaggi collaterali al mondo automobilistico: dal pagamento di carburante e ricarica elettrica al bollo e alla revisione, per arrivare a benefici per la mobilità personale e il tempo libero come treni, trasporti pubblici locali e persino gli skipass.

Questo sistema permette di avere due targhe abilitate su un singolo dispositivo, che potrà essere richiesto di un colore a scelta. Le targhe possono essere cambiate in qualsiasi momento direttamente dall’applicazione. L’offerta di Telepass Sempre, quindi, comprende tutto quello che già è incluso nella tariffa base: pedaggi autostradali senza commissioni aggiuntive, con la possibilità di ottenere sconti fino al 100% su 18 diverse tratte autostradali facendo apposita richiesta; accesso automatico ai parcheggi convenzionati di città, stazioni, fiere e aeroporti, con fatturazione ogni tre mesi; pagamento della sosta nelle strisce blu direttamente dall’applicazione; accesso all’Area C di Milano senza dover pagare il ticket sul sito; attraversamento dello Stretto di Messina con il traghetto; uso delle autostrade in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia con il dispositivo europeo. L’applicazione consente di usufruire di diversi servizi per il proprio veicolo.

È possibile pagare con Telepass Sempre il rifornimento di carburante e la ricarica dell’auto elettrica nelle stazioni convenzionate, per esempio. Allo stesso modo, anche il bollo auto e la revisione possono essere pagati dall’app. In modo analogo anche il lavaggio può essere prenotato e fatturato direttamente sul proprio conto Telepass. Ed è incluso un servizio di calendario che permette di tenere traccia delle scadenze. Sono poi disponibili diversi servizi aggiuntivi di mobilità con la stessa offerta: il Fast Track, che consente di avere la priorità ai controlli di sicurezza degli aeroporti; l’acquisto dei biglietti per il trasporto pubblico di Milano, Roma e delle città della Campania direttamente nell’applicazione; il noleggio di biciclette, scooter e monopattini elettrici; l’acquisto dei biglietti di navi e traghetti, ma anche dei treni e persino delle corse del taxi, tutti gestibili attraverso l’app.

La novità assoluta del servizio Telepass Sempre è l’inclusione di vantaggi che non sono strettamente legati all’automobile o alla mobilità. Per esempio, dall’applicazione è possibile richiedere fino a quattro skipass nelle oltre 60 piste convenzionate, che vengono spediti gratuitamente a casa. Sempre nell’ambito turistico, Telepass Sempre consente di prenotare l’accesso alla città di Venezia senza fare la fila, scegliendo tra i vari pacchetti disponibili che combinano musei e trasporti. È possibile poi prenotare e ritirare il proprio pasto in Autogrill, scegliendo in quale stazione di servizio usufruirne e pagando direttamente con il proprio abbonamento. Infine, con l’integrazione del servizio PagoPA dedicato alla pubblica amministrazione, è possibile pagare con il servizio Telepass anche tasse, tributi e ticket.