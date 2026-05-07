Un servizio duttile e flessibile, la mobilità è proprio su misura. Il CarCloud di Drivalia consente di spostarsi liberamente

Offrire soluzioni di noleggio a breve, medio e lungo termine adatte a tutti, dai privati alle aziende: questo l’obiettivo di Drivalia, società italiana che con il servizio CarCloud in abbonamento ha introdotto un prodotto innovativo che si rivolge a chi non intende impegnare una parte significativa del proprio capitale per l’acquisto o il finanziamento di un veicolo, preferendo usufruirne come un servizio mensile in base alla necessità. I piani propongono diverse tipologie di vetture per soddisfare le necessità dei diversi clienti, che possono cambiare l’auto quando lo desiderano tra quelle proposte nel loro abbonamento. Così si passa dal City Planet, che offre la Fiat Panda Hybrid come modello di riferimento, fino all’Adventure con la Jeep Renegade, sempre con 2 mila km inclusi, RC Auto, Kasko e furto/incendio. I prezzi partono dai 369 euro al mese del pacchetto più economico fino ai 659 di quello più costoso, più i 99,50 euro una tantum del canone da pagare all’attivazione, grazie agli sconti in vigore fino alla fine di maggio.

Il nuovo pacchetto CarCloud Family si inserisce a metà strada tra i due estremi, offrendo come vetture di riferimento i Suv di segmento B come, la MG ZS, la Ford Puma o la Peugeot 2008. Le novità sono costituite dall’introduzione della Fiat 600 Hybrid, dotata di motore mild hybrid, ma anche la Emc Sei con alimentazione bi-fuel benzina/Gpl, che dimostra un’attenzione importante ai bisogni dei consumatori che in Italia dimostrano di apprezzare ancora molto questa soluzione. Il risparmio in termini di costo di esercizio offerto dal gas, soprattutto in un periodo di grande incertezza sui prezzi dei carburanti, diventa estremamente interessante specialmente per la clientela privata e per i professionisti che devono percorrere molti chilometri al mese. La Emc Sei è un modello cinese importato in Italia dall’azienda bresciana e dotato di un impianto della piemontese Brc, garanzia di qualità, che offre tanto spazio e dotazioni degne di una fascia molto più elevata, a fronte di qualche rinuncia in termini di modernità. La soluzione CarCloud Family è proposta in offerta fino a fine maggio a 539 euro al mese, lo stesso prezzo della Electric dedicata esclusivamente ai veicoli a batteria.

Se i 2 mila km inclusi non dovessero bastare, il servizio permette poi di aggiungerne ulteriori 1.500 o 2 mila con un costo aggiuntivo, per adattarsi al meglio alle esigenze dell’utilizzatore finale. La presenza da un lato di abbonamenti marcatamente pensati per chi si muove nell’ambiente cittadino e, quindi, utilizza la vettura solo in caso di necessità specifiche, come la City Planet da 369 euro o la City da 439 euro al mese, e dall’altro di soluzioni dedicate a chi l’auto la deve usare maggiormente, per lavoro o per svago che sia, a partire dalla tariffa Family per arrivare alla Adventure o alla New Arrivals pensata per avere a disposizione sempre i modelli più recenti usciti sul mercato, evidenzia le due diverse strade che Drivalia persegue per il suo servizio in abbonamento. In ogni caso, la possibilità di recedere senza penali dopo i primi 30 giorni, il rinnovo mensile, il cambio vettura con poco preavviso e l’assenza di anticipo sono tutti indicatori di un servizio che interpreta la mobilità in maniera moderna.