UnipolMove, dalla scena assicurativa e finanziaria al mondo con più volti della mobilità

È attiva dal 2022 e ha già oltre un milione di utenti. Parliamo di UnipolMove, il telepedaggio che può contare anche su altri servizi di pagamento grazie all’integrazione all’interno di uno dei protagonisti del panorama assicurativo e finanziario e con una presenza sempre più massiccia nei servizi di mobilità, primo fra tutti, il noleggio a lungo termine. Nel frattempo la concorrenza si è fatta ancora più intensa e dunque la politica tariffaria è diventata più aggressiva con una maggiore differenziazione per tipologia di cliente e con offerte che arrivano a scontare fino al 100% il pagamento del pedaggio per alcuni dei tratti autostradali coperti che sono tutti quelli italiani, con l’esclusione della sola Sicilia.

Ad esempio, gli abitanti di 10 comuni della Bassa Val di Cecina (provincia di Livorno), se si dotano di UnipolMove, sono esentati del tutto nella tratta della A12 tra San Pietro in Palazzi e Rosignano Marittimo. L’ultima convenzione in ordine di tempo è quella relativa alla Superstrada Pedemontana Veneta dove lo sconto è del 60%. Altri sconti ed esenzioni sono attivi in Val D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Liguria, Toscana e Campania. Due le tariffe per i clienti privati: la Base a 1,50 euro di canone pagato mensilmente che fino al 5 maggio è gratis per un anno, in ogni caso permette di avere senza spese un secondo dispositivo per 6 mesi (1 euro successivamente) con cambi targa illimitati e pagare, senza fare file o tirare fuori denaro, in oltre 230 parcheggi convenzionati, le strisce blu in oltre 500 comuni e l’accesso all’Area C di Milano; la Pay per Use costa 50 centesimi al giorno (più 5 euro di attivazione) offrendo gli stessi servizi. La prima si acquista direttamente online e non comporta spese di spedizione per l’invio a casa del dispositivo, l’altra presso una delle oltre 2500 agenzie Unipol sul territorio o i punti vendita abilitati. Sono riservate alle aziende altre due tariffe.

La prima si chiama Small Business, si acquista presso le agenzie Unipol ed è indirizzata ai professionisti e alle piccole e medie imprese che hanno bisogno di fino a 30 dispositivi: costa 2 euro (+IVA) al mese, ma fino al 6 maggio regala tre mesi di canone, inoltre permette di avere una fatturazione quindicinale e può essere attivata per uso promiscuo. La Corporate invece è indirizzata alle aziende più grandi, che hanno bisogno di oltre 30 dispositivi e, in questo caso, la definizione delle tariffe e dei contratti è seguita direttamente da agenti Unipol. Grazie all’app, UnipolMove permette anche di monitorare i movimenti delle vetture sulle quali sono installati i dispositivi e ricevere offerte che riguardano tutto il mondo Unipol, infine non si pagano penali né per lo smarrimento o il furto di un dispositivo né per il recesso dal contratto.