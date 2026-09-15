Cannes, il salone nautico delle stelle. In Costa Azzurra l’edizione numero 49 dello Yachting Festival

Tra tensioni internazionali, guerre, incertezze e imprevedibilità di leader mondiali, il mondo non vive un’epoca felice. Ma per fortuna ci sono ancora oasi di benessere e serenità capaci di resistere al dilagare del male. Dove si trovano? Uno dei luoghi simbolo di una qualità della vita superiore alla media è la mitica Costa Azzurra. Ed è qui che si è appena conclusa la 49ma edizione dello Yachting Festival, salone nautico che attira visitatori da tutto il mondo, distinguendosi proprio per la capacità di accoglienza, oltre che per la massiccia partecipazione di cantieri di fama internazionale. Andato in scena dall’8 al 13 settembre, il salone allestito tra Port Vieux e Port Canto, lungo la Croisette, ha ospitato 680 espositori e una flotta di oltre 700 imbarcazioni da 5 a 55 metri.

Inutile dire che la scena, come tradizione, è stata conquistata dalle imbarcazioni più grandi, yacht e super yacht, settore nel quale noi italiani rappresentiamo da tempo un’eccellenza, con un fatturato record di 8,6 miliardi di euro, oltre 13 miliardi di valore aggiunto e circa 168.000 addetti. Non è escluso che in vista del Salone di Genova (1-6 ottobre) questi numeri vengano aggiornati, ma intanto nella vetrina internazionale di Cannes il Made in Italy del mare ha dominato la scena, così come avverrà dal 23 al 26 settembre al Monaco Yacht Show.



La qualità dei progetti, il design, lo stile e la capacità di rendere le barche sempre più sicure, prestazionali e vivibili, rappresentano valori in molti casi inarrivabili. E in occasione del Salone di Cannes s’è sommata a queste storiche qualità la capacità di innovare ricorrendo a soluzioni stilistiche capaci di farci rivivere l’epoca d’oro della Dolce Vita. È avvenuto grazie a Sanlorenzo, con la presentazione in anteprima mondiale dello She, imbarcazione di 25,5 metri progettata mixando stile classico e tecnologia moderna. Ne è venuto fuori uno yacht fuori dal coro, simile a certi capolavori del passato come il mitico Caravelle di Riva, ma forte di una personalità autonoma e di scelte decisive.

Nei piani ci sono, per ora, altre 4 unità, ma non è escluso che si vada avanti, se è vero che Cannes ha decretato il successo di questa formula nuova e coraggiosa. Il nome She sta per Sanlorenzo Heritage, e la riscoperta di certi valori ha rappresentato il leit motiv del lavoro di design affidato allo studio Zuccon per gli esterni e a Lissoni&Partners per gli interni. Ne è scaturita un’imbarcazione di grande charme, lontana da quella sorta di “condomini” acquatici che popolano buona parte della cantieristica moderna e in grado di rappresentare comunque l’innovazione con la costruzione in vetroresina ad alta tecnologia (GRP) e la laminazione a sandwich arricchita da innovative resine a base biologica e teak sintetico.



Gli arredi sono molto curati, sia nelle cabine (3 per 6 posti letto, tutte con bagno e doccia separata) sia nelle zone conviviali e in quelle dedicate al contatto con il mare. Detto dello She, vale la pena ricordare che il cantiere leader del gruppo guidato da Massimo Perotti ha messo in mostra ben 9 barche, più le 5 di Bluegame (con l’anteprima mondiale del BG64) e le novità a vela di Nautor Swan. Ma qualificata è stata anche la presenza di Ferretti Group, presentatosi a Cannes con una flotta di 22 imbarcazioni, tra cui 4 anteprime mondiali (con i marchi Itama, Riva e Custom Line), mentre Azimut-Benetti ha conquistato parte della scena con 8 unità, tra le quali il nuovissimo Azimut Fly 70, accanto al Seadeck 9, al Grande 44M e al neonato, interessantissimo, Magellano 27M. Nell’occasione Marco Valle, ceo del gruppo presieduto da Giovanna Vitelli, ha rivelato che i conti sono a posto e che è stato raggiunto un portafoglio ordini record, da 3 miliardi di euro. «Siamo certi – ha affermato Valle – che sarà un successo anche il Salone di Genova, dove verranno i clienti stranieri che hanno visto le nuove barche a Cannes e definiranno i contratti in Italia».



Ma Genova sarà forse, per molti operatori italiani, anche occasione di riscatto per la piccola e media nautica, ovvero il comparto che non riesce a riprendersi da una crisi che ne frena lo slancio. Un problema serio, che secondo molti esperti andrebbe affrontato “facendo sistema”, ovvero condividendo costi di ricerca, sviluppo e acquisto di materiali. Ciò detto, a Cannes si sono viste molte novità del comparto “medio”, come quelle esibite dai vari Bellini, Cranchi, Fiart, FIM, Invictus, Pardo, Santasevera, e non solo. Interessante anche il comparto gozzi e lance, con le novità di Patrone e dei napoletani Aprea Mare, Esposito e Fratelli Aprea, mentre tra i gommoni si è fatto notare Salpa, con il Soleil 37 in anteprima mondiale e il 40 con il nuovo hard-top in carbonio. Imponente la presenza di Sacs, con una flotta di 9 modelli e 4 anteprime mondiali, tra cui il nuovo Hyper 5S firmato da Christian Grande, mentre il calabrese Ranieri International ha festeggiato a Cannes la nomination a due importanti riconoscimenti europei, il BOB Award e l’European Powerboat of the Year Award, per il suo nuovo Cayman 37 Hard Top.